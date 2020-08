La FCA consulte sur de nouvelles règles pour les fonds immobiliers ouverts britanniques

(NEWSManagers.com) - L'autorité des marchés financiers au Royaume-Uni, la Financial Conduct Authority, a lancé une consultation publique jusqu'au 3 novembre 2020 portant sur des nouvelles règles visant à résoudre les problèmes de décalage de liquidité dans les fonds immobiliers britanniques. Ces derniers ont été sévèrement touchés tant en 2016 après le vote du Brexit que cette année en raison de la pandémie de Covid-19, forçant les sociétés de gestion concernées à geler les rachats.

Les nouvelles règles proposées par la FCA verraient l'instauration d'une période de demande de préavis pour les rachats par les investisseurs pouvant aller jusqu'à 180 jours. La FCA pense que les suspensions de rachats dans les fonds immobiliers britanniques survenues ces dernières années cachent de plus gros problèmes. Le régulateur est inquiet quant à l'actuelle structure des fonds immobiliers qui désavantage certains investisseurs puisque priorité est donnée aux investisseurs qui sortent les premiers pour les rachats en temps de stress. " Cela peut potentiellement impacter les investisseurs restants si le fonds est suspendu ou les actifs rapidement vendus en raison des demandes de liquidité. La période de préavis pourrait permettre aux gérants de planifier les ventes de biens immobiliers pour mieux gérer les demandes de rachats. Elle permettrait aussi une plus grande efficacité de ces produits car les gérants de ces fonds pourraient allouer davantage à l'immobilier et moins au cash pour faire face à des demandes de rachats non-anticipées" , pointe la FCA dans un communiqué.

Le régulateur publiera les règles finales " dès que possible" en 2021.