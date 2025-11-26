La FCA britannique inculpe un ancien employé de Jefferies et un ami pour délit d'initié

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Jefferies no comment au paragraphe 5)

Un ancien employé de la banque d'investissement Jefferies International a comparu mercredi devant un tribunal londonien pour délit d'initié dans le cadre d'un rachat potentiel, a annoncé l'autorité britannique de régulation financière.

La Financial Conduct Authority (FCA) a déclaré que Bobosher Sharipov, qui travaillait chez Jefferies et conseillait GCP Student Living, est accusé d'avoir divulgué des informations confidentielles sur l'opération à son ancien collègue Bekzod Avazov en 2021.

La FCA a déclaré qu'Avazov a ensuite placé des transactions qui ont généré un profit de près de 70 000 livres ($92,449.00). Le régulateur a ajouté que les transactions d'Avazov avaient été identifiées comme suspectes, l'analyse des archives publiques montrant également que Sharipov et Avazov avaient vécu ensemble.

Sharipov, 43 ans, et Avazov, 43 ans, ont comparu devant la Westminster Magistrates' Court et n'ont pas indiqué s'ils allaient plaider coupable de délit d'initié, a déclaré la FCA.

Jefferies s'est refusé à tout commentaire. La FCA a déclaré que Jefferies avait "coopéré pleinement avec l'enquête de la FCA".

(1 $ = 0,7572 livres)