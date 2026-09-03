La Fashion Week de New York mise sur le renouveau des marques américaines historiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Alicia Powell et Danielle Kaye

La Fashion Week de New York débute la semaine prochaine avec une sélection de marques américaines de tradition qui ont réussi à séduire les jeunes consommateurs de la génération Z, malgré les difficultés générales rencontrées par le secteur mondial du luxe.

Cet événement très attendu débutera mercredi — à la veille de l’ouverture officielle — avec les défilés de Ralph Lauren

RL.N et Coach TPR.N , deux marques qui ont connu une forte croissance ces derniers mois. Les jeunes consommateurs d’Asie et d’Amérique du Nord se sont tournés aussi bien vers les pulls en maille torsadée et les polos revisités de Ralph Lauren que vers les sacs Tabby de Coach.

Tommy Hilfiger PVH.N , également associé à l’héritage « Americana », met fin à son absence de l’événement et fait son retour sur les podiums après avoir lancé une collaboration avec la star de la NFL Travis Kelce.

“Le retour de Tommy Hilfiger vient enrichir à merveille les marques américaines traditionnelles qui sont présentes ici et qui sont toujours en activité”, a déclaré Tori López, rédactrice en chef de la rubrique mode du magazine W. “C’est un retour qui s’intègre parfaitement dans cette famille.”

Pour autant, la demande en vêtements haut de gamme américains reste inégale. Michael Kors CPRI.N , qui organise également un défilé, a dû faire face à des ventes en berne ces dernières années.

La guerre au Moyen-Orient a affecté le tourisme en Europe , pesant sur l’ensemble du secteur du luxe. La croissance aux États-Unis, ‌portée par les marques locales et les dépenses des jeunes consommateurs, compense en partie le ralentissement observé au Moyen-Orient et en Europe, a indiqué cet été le cabinet de conseil Bain & Company.

Le créateur Henry Zankov donnera officiellement le coup d’envoi de la Fashion Week de New York jeudi avec sa toute première collection pour Diane von Furstenberg, tandis que Thom Browne clôturera l’événement, qui se tiendra jusqu’au 15 septembre.

Parmi les quelque 70 défilés et présentations de créateurs figurent également des marques établies telles qu' , Carolina Herrera, Christian Siriano et Calvin Klein. Le créateur londonien Conner Ives, originaire de New York et qui a habillé des célébrités pour le Met Gala, fera ses débuts à la Semaine de la mode de New York.