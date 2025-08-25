La famille Pinault cherche à céder ses parts dans Puma, selon Bloomberg

Les titres Puma ont fondu au cours des derniers mois, perdant 50% de leur valeur.

( AFP / LUDOVIC MARIN )

La famille Pinault, qui détient via sa holding Artemis 29% des parts de Puma, cherche à les céder selon Bloomberg, dont les informations ont fait grimper le titre de l'équipementier allemand en Bourse lundi 25 août.

D'après Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier, la famille Pinault a contacté via des conseillers financiers les groupes chinois Anta Sports (Fila, Jack Wolfskin...) et Li Ning (qui distribue Aigle en Chine), ainsi que des marques américaines d'articles de sport et des fonds souverains du Moyen-Orient, pour sonder leur intérêt.

Les discussions sont en cours et il n'y a pas de garantie que la transaction aboutisse, selon l'agence de presse financière.

Contacté par l'AFP, Puma n'a pas souhaité commenter ces informations. Artemis n'était pas immédiatement joignable.

Confronté à une baisse de ses ventes et aux droits de douane américains, l'équipementier allemand a revu ses perspectives pour 2025 en baisse et prévenu fin juillet qu'il s'attendait à une perte d'exploitation cette année. Ces annonces ont plombé son cours de Bourse.

Sur les 12 derniers mois, les titres Puma ont perdu 50% de leur valeur, ramenant la valorisation boursière du groupe à 2,6 milliards d'euros.