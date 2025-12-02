La famille Dell fait don de 6 milliards de dollars aux "comptes Trump" de 25 millions d'enfants américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la date, de la signature, des mises à jour avec l'événement de la Maison Blanche, des paragraphes 4-6) par Jaspreet Singh et Jeff Mason

L'entrepreneur Michael Dell et son épouse Susan déposeront 250 dollars sur les comptes d'investissement individuels de 25 millions d'enfants américains dans le cadre d'un engagement philanthropique de 6,25 milliards de dollars s'inscrivant dans l'initiative Invest America de l'administration Trump.

Cette initiative, connue sous le nom de "comptes Trump", a été créée cette année dans le cadre de la loi "One Big Beautiful Bill" du président Donald Trump et a suscité une ruée des sociétés financières désireuses d'y participer. Le Trésor américain déposera 1 000 dollars sur des comptes d'investissement pour tous les enfants nés entre 2025 et 2028.

Les comptes Invest America devraient ouvrir le 4 juillet de l'année prochaine, mais les détails de leur fonctionnement ne sont pas encore connus. Les fonds - qui doivent être investis dans un fonds indiciel reflétant les performances du marché boursier au sens large - seront disponibles à l'âge de 18 ans pour financer l'éducation, la formation professionnelle, l'achat d'un premier logement ou la création d'une entreprise. "Nous pensons que l'investissement le plus intelligent que nous puissions faire est un investissement dans les enfants", a déclaré Michael Dell lors d'un événement organisé à la Maison Blanche pour annoncer la donation. Les actions de Dell DELL.N - qui n'est pas affilié à la fondation du couple - ont augmenté de plus de 3 %. Michael Dell a fondé l'entreprise technologique en 1984 et en est le président-directeur général. Donald Trump a déclaré à la Maison-Blanche que ce don permettrait aux enfants de la classe moyenne de participer à la croissance de l'économie américaine et des marchés boursiers. "Cela leur donne une chance de réaliser le rêve américain", a-t-il déclaré. Il a ajouté qu'il contribuerait personnellement à cet effort.

Les Dells ont déclaré que les fonds étaient principalement destinés aux enfants de moins de 10 ans, mais que les enfants plus âgés pourraient en bénéficier si les fonds restaient disponibles après les premières inscriptions.

Selon un porte-parole des Dells, les fonds seront versés sur les comptes des enfants qui vivent dans des codes postaux où le revenu familial médian est inférieur ou égal à 150 000 dollars.

Depuis sa création en 1999, la Fondation Michael & Susan Dell a consacré environ 2,9 milliards de dollars à des œuvres caritatives, principalement axées sur l'éducation. Les 6,25 milliards de dollars que le couple s'est engagé à verser à Invest America proviennent d'autres fonds caritatifs et non de leur fondation.

Michael Dell, qui a créé sa société avec 1 000 dollars dans sa chambre de première année à l'université du Texas, vaut près de 150 milliards de dollars, selon la liste des milliardaires en temps réel de Forbes.

LA RUÉE VERS LE LOBBYING Les sociétés financières ont fait des pieds et des mains pour obtenir une part du programme, d'après les dossiers publics de lobbying. Le 29 octobre, l'Investment Company Institute, un groupe commercial de Washington représentant les plus grands gestionnaires d'actifs du monde, a écrit au Trésor pour l'exhorter à créer un "marché robuste et concurrentiel pour les administrateurs de comptes et les dépositaires", plutôt que de choisir un fournisseur unique pour le programme.

Un marché concurrentiel est la clé du succès à long terme du programme en incitant les fournisseurs à promouvoir les comptes et à fournir des informations éducatives importantes, a déclaré le groupe. Dans un communiqué publié mardi, l'ICI a réitéré cette position et a également appelé à une "flexibilité dans les investissements éligibles".

Plusieurs autres groupes industriels et gestionnaires d'actifs, dont BlackRock, Franklin Templeton et Ameriprise Financial, ont également fait pression sur les comptes Trump, comme le montrent les archives publiques. Les entreprises n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.