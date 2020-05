Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La famille Arnault entre au capital de la holding d'Arnaud Lagardère Reuters • 25/05/2020 à 09:19









PARIS (Reuters) - Bernard Arnault, PDG du géant français du luxe LVMH, va investir via son groupe familial dans Lagardère Capital & Management (LCM), la société holding d'Arnaud Lagardère, un soutien de plus pour le dirigeant de Lagardère SCA confronté depuis de longs mois aux attaques du fonds activiste Amber Capital. "À l'issue d'une augmentation de capital et de l'achat de titres, Groupe Arnault détiendra une participation d'environ un quart du capital de LCM", ont annoncé les deux parties dans un communiqué commun publié lundi. LCM regroupera la détention de la société Arjil Commanditée - Arco, gérant commandité de Lagardère SCA, et la participation de 7,26% dans Lagardère SCA, est-il précisé. Les groupes familiaux de Bernard Arnault et Arnaud Lagardère agiront de concert vis-à-vis de Lagardère SCA, est-il encore indiqué. Ce mouvement intervient alors qu'Arnaud Lagardère, associé commandité et gérant de Lagardère SCA, est parvenu en début de mois a déjoué l'offensive d'Amber, devenu premier actionnaire avec environ 18% du capital. Le fonds britannique, qui souhaitait renouveler le conseil de surveillance et revoir la structure du groupe, une société en commandite par actions, a vu ses résolutions rejetées en assemblée générale. Pour cela, Arnaud Lagardère a été rechercher le soutien de plusieurs figures du monde politique et des affaires français. Le milliardaire Vincent Bolloré a ainsi acquis un peu plus de 10% de Lagardère via le groupe Vivendi qu'il contrôle tandis que l'ancien président Nicolas Sarkozy a été coopté au conseil de surveillance en début d'année. Le rapprochement avec Bernard Arnault constitue donc un soutien supplémentaire pour Arnaud Lagardère dont le groupe -propriétaire de la maison d'édition Hachette, de boutiques d'aéroport et de la radio Europe 1 - a renoncé à verser un dividende cette année face à la chute de ses revenus provoquée par la crise du coronavirus. Arnaud Lagardère est aussi confronté à un lourd endettement personnel qui dépasse la valeur de sa participation dans Lagardère. A la Bourse de Paris, l'action Lagardère grimpe dans les premiers échanges de 5,62% à 11,84 euros, en tête du SBF 120. (Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées LVMH MOET VUITTON Euronext Paris -0.24% LAGARDERE Euronext Paris +13.11%