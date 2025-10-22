La faillite de First Brands provoque une forte décollecte des fonds de prêts américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Patturaja Murugaboopathy

Les fonds de prêts américains enregistrent de fortes sorties de capitaux ce mois-ci, la faillite de First Brands Group suscitant des inquiétudes quant à l'opacité des financements et à la solidité des normes de souscription sur le marché du crédit privé.

Les fonds de prêts négociés en bourse, qui investissent dans des prêts syndiqués souvent regroupés en obligations de prêts garantis (CLO), ont enregistré des sorties de fonds d'environ 1,5 milliard de dollars en octobre - leur premier retrait mensuel en six mois, selon les données de Lipper.

"Les investisseurs commencent enfin à s'interroger sur le manque de rigueur sur le marché des prêts, en raison de l'afflux massif de capitaux dans les crédits privés et les prêts largement syndiqués", a déclaré Jeffrey Rosenkranz, gestionnaire de portefeuille au Shelton Tactical Credit Fund.

Il a ajouté qu'il s'attendait à ce que les premières défaillances liées à la fraude cèdent la place à une détresse plus large parmi les entreprises plus faibles et les sociétés mal gérées au fur et à mesure que le cycle de crédit progressait.

L'effondrement de First Brands et du prêteur automobile subprime Tricolor a ébranlé une partie du marché du crédit de Wall Street, qui pèse plusieurs billions de dollars et comprend les prêts à effet de levier, les CLO, les fonds de financement du commerce et les prêts automobiles adossés à des actifs.

Les faillites ont déjà provoqué des pertes dans les principales sociétés financières. JPMorgan a déclaré que sa charge de 170 millions de dollars liée à Tricolor "n'était pas notre meilleur moment ", tandis que le directeur général de Jefferies a déclaré que la société avait été escroquée par First Brands.

Un porte-parole du directeur général de First Brands a déclaré le 10 octobre qu'il évaluait la meilleure voie à suivre pour aider à maximiser la valeur pour ses clients, ses fournisseurs, ses employés et ses prêteurs.