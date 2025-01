La FAA va renforcer la surveillance des appareils Boeing

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Nous avons mené un nombre sans précédent d'audits inopinés. Et nous effectuons des contrôles mensuels avec les dirigeants de Boeing afin de suivre les progrès accomplis. Notre surveillance renforcée est là pour durer", a déclaré Mike Whitaker, adminstrateur de la FAA, dans un communiqué.

(AOF) - Selon Reuters, l'autorité américaine de l'aviation civile (FAA) a assuré qu'elle va prolonger sa surveillance renforcée des appareils Boeing. Une information dévoilée un an après un incident sur un avion 737 Max 9 d'Alaska Airlines. Cet appareil avait été forcé d'atterrir en urgence à la suite de la perte d'une porte d'évacuation. 171 Boeing de ce type étaient alors inspectées, entrainant plusieurs annulations de vols.

