La FAA reconnaît ne pas avoir tenu compte des signaux d'alerte avant la collision mortelle survenue à Washington D.C. en 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Bedford demande également, aux paragraphes 10 et 11, une augmentation des crédits alloués au contrôle aérien) par David Shepardson

Le directeur de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) informera mardi le Congrès que l'agence n'a pas donné suite aux avertissements avant la collision mortelle de janvier 2025 entre un avion régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère de l'armée, qui a fait 67 morts près de l'aéroport national Reagan de Washington.

En janvier, le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) a déclaré qu'une série de défaillances systémiques de la Federal Aviation Administration avait conduit à une collision en vol dévastatrice, qui a constitué la catastrophe aérienne la plus meurtrière aux États-Unis depuis plus de deux décennies.

« Notre système de gestion de l'espace aérien avait émis des signaux d'alerte avant cette tragique soirée. Le problème n'était pas un manque de données, mais l'incapacité à traduire ces données en actions », déclarera l'administrateur de la FAA, Bryan Bedford, dans un témoignage écrit devant une sous-commission du Sénat américain chargée du commerce. « C'est cette lacune que nous nous empressons de combler. »

M. Bedford a souligné que la FAA avait pris une série de mesures pour améliorer la sécurité, notamment en suspendant en mars l’utilisation de la séparation visuelle entre les avions et les hélicoptères dans les grands aéroports .

En mars, la FAA a invoqué deux incidents récents pour justifier la publication de ces nouvelles règles, notamment un quasi-collision impliquant un vol d’American Airlines et un hélicoptère de police près de l’aéroport de San Antonio.

Il a déclaré qu’une réorganisation stratégique de grande envergure de la FAA était en cours, « qui comprend la rationalisation des rôles de direction (et) ainsi que l’élimination des cloisonnements qui entravent la transparence et le partage d’informations ».

Le NTSB a conclu que la collision avait été causée par la décision de la FAA d'autoriser les hélicoptères à voler à proximité de l'aéroport sans mesures de sécurité pour les séparer des avions, ainsi que par son incapacité à examiner les données et à donner suite aux recommandations visant à éloigner le trafic d'hélicoptères de l'aéroport.

Depuis 2021, 15 200 incidents de séparation aérienne ont été recensés près de l'aéroport Reagan entre des avions commerciaux et des hélicoptères, dont 85 incidents évités de justesse.

Après la collision de 2025, la FAA a restreint le trafic d’hélicoptères autour de l’aéroport Reagan et imposé des restrictions dans d’autres aéroports, notamment à Baltimore, Las Vegas et Washington Dulles. Elle a également réduit le taux d’arrivée des avions à Reagan.

Par ailleurs, le ministère américain des Transports a exhorté le Congrès à approuver une enveloppe supplémentaire de 10 milliards de dollars pour poursuivre la refonte du contrôle aérien, après avoir alloué 12,5 milliards de dollars l'année dernière.

« Avec plus de 18 millions de vols gérés et plus d’un milliard de passagers transitant chaque année dans notre espace aérien, notre système actuel a atteint ses limites », a déclaré M. Bedford.