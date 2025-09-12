La FAA propose d'infliger une amende de 3,1 million de dollars à Boeing pour des violations généralisées des règles de sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La FAA déclare avoir constaté des centaines de violations du système de qualité dans l'usine 737 du constructeur et dans l'usine 737 du sous-traitant de Boeing

Boeing a 30 jours pour répondre aux amendes

La FAA maintient le plafond de production de 38 avions 737 MAX par mois

(Ajout de puces, plus de détails, commentaire de Boeing) par David Shepardson

La Federal Aviation Administration (FAA) a proposé vendredi d'infliger à Boeing

BA.N une amende de 3,1 million de dollars pour une série de violations des règles de sécurité, y compris des actions liées à l'urgence en vol du 737 MAX 9 d'Alaska Airlines en janvier 2024, et pour avoir interféré avec l'indépendance des responsables de la sécurité.

La FAA a constaté des centaines de violations du système de qualité dans l'usine 737 du constructeur à Renton, Washington, et dans l'usine 737 du sous-traitant de Boeing, Spirit AeroSystems SPR.N à Wichita, Kansas, de septembre 2023 à février 2024.

L'incident de l'explosion de la cabine en plein vol d'un nouvel avion MAX d'Alaska Airlines AAL.O auquel il manquait quatre boulons clés a gravement entaché la réputation de Boeing et a conduit à l'immobilisation du MAX 9 pendant deux semaines et à une limitation de la production à 38 avions par mois par la FAA, qui n'a toujours pas été levée.

La FAA a également déclaré que Boeing lui avait présenté deux avions en mauvais état de vol pour l'obtention de certificats de navigabilité et qu'il n'avait pas respecté les règles de son système de qualité.

La FAA a constaté qu'un employé de Boeing a fait pression sur un autre employé de Boeing effectuant des tâches pour le compte de la FAA pour qu'il approuve un avion 737 MAX de Boeing afin que la société puisse respecter son calendrier de livraison, alors que l'employé avait déterminé que l'avion n'était pas conforme aux normes.

Boeing, qui dispose de 30 jours pour répondre aux amendes proposées, a déclaré qu'il examinait les sanctions proposées par la FAA et qu'il continuait à travailler au renforcement de sa culture de sécurité et à l'amélioration de la qualité et de la responsabilité dans l'ensemble de ses opérations.

Spirit AeroSystems et Alaska Airlines n'ont pas souhaité faire de commentaires.

En juin, le National Transportation Safety Board a déclaré que Boeing n'avait pas fourni une formation, des conseils et une surveillance adéquats. Le conseil a sévèrement critiqué la culture de sécurité de Boeing, ainsi que l'inefficacité de la surveillance exercée par la FAA.

Depuis le début de l'année 2024, la FAA a renforcé la surveillance en personne de la production de Boeing. L'année dernière, un audit de Boeing par la FAA a révélé 97 cas de non-conformité.

L'accident a incité le ministère de la Justice à ouvrir une enquête criminelle et à déclarer que Boeing ne respectait pas un accord de poursuites différées conclu en 2021.

En début de semaine, Bryan Bedford, administrateur de la FAA, a déclaré à Reuters que l'agence n'avait pris aucune décision quant à la levée du plafond de production de 38 avions 737 MAX par mois, en vigueur depuis début 2024, ou quant à la manière dont elle supervise la production de Boeing.

La FAA continue d'inspecter chaque avion 737 MAX et 787 avant qu'un certificat de navigabilité ne soit délivré et que la livraison ne soit autorisée. En règle générale, la FAA délègue au constructeur le pouvoir de délivrer les certificats de navigabilité.

Un rapport publié en octobre par un organisme de surveillance gouvernemental a critiqué la surveillance de Boeing par la FAA , affirmant qu'elle ne disposait pas d'un système efficace pour superviser les usines de production et qu'elle n'avait pas été en mesure de résoudre les allégations de pressions indues exercées sur les employés de Boeing agissant pour le compte de la FAA.