La FAA prévoit de réduire le nombre de vols à Chicago O'Hare, citant l'augmentation des horaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réponse de United au paragraphe 11) par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation prévoit de réduire le nombre de vols à l'aéroport O'Hare de Chicago cet été, estimant que les grandes compagnies aériennes ont trop programmé leurs vols, a déclaré l'agence vendredi.

La FAA organisera une réunion de réduction des horaires avec les principales compagnies aériennes le 3 mars, après que United Airlines UAL.O a déclaré qu'elle prévoyait d'ajouter environ 200 vols par jour et qu'American Airlines AAL.O a annoncé une augmentation moins importante des vols. La FAA prévoit de réduire le nombre de vols pour la saison estivale, qui commence le 29 mars et se termine le 25 octobre.

Les horaires actuels feraient de 2026 l'été le plus chargé de tous les temps à O'Hare.

La FAA a indiqué que les compagnies aériennes ont publié des horaires indiquant plus de 3 080 opérations quotidiennes - décollages et atterrissages - les jours de pointe cet été, contre 2 680 opérations quotidiennes l'été dernier. La FAA a déclaré que cette "augmentation est significative et qu'elle mettrait à rude épreuve la piste, le terminal et les systèmes de contrôle du trafic aérien".

La FAA a indiqué qu'O'Hare gère actuellement environ 100 départs et arrivées par heure, ce qui représente un total d'environ 2 800 opérations quotidiennes. L'agence a déclaré que ce chiffre était gérable "compte tenu de l'infrastructure actuelle et des ressources en personnel".

L'AGENCE PROPOSE UNE LIMITE

L'agence propose d'adopter une limite de 2 800 opérations par jour tout au long de la saison "afin d'éviter une perturbation opérationnelle à grande échelle tout en permettant aux transporteurs aériens d'opérer dans le cadre de la capacité gérable démontrée de l'aéroport".

United prévoit d'assurer 780 vols par jour au départ de Chicago O'Hare ce mois-ci, contre 541 vols par jour en moyenne l'année dernière. Le transporteur a déclaré qu'il augmentait de 20 % le nombre de ses départs de lignes principales depuis O'Hare par rapport à l'été dernier.

American Airlines a déclaré en décembre qu'elle ajouterait 100 départs quotidiens supplémentaires vers plus de 75 destinations au départ d'O'Hare, à temps pour les vacances de printemps, ce qui représente une augmentation de 30 % des départs au printemps par rapport à 2025. Les départs quotidiens passeront de 484 l'été dernier à 526 cet été.

American a félicité la FAA et le secrétaire d'État aux transports Sean Duffy "d'avoir pris des mesures proactives pour garantir l'intégrité opérationnelle de l'aérodrome et de l'espace aérien de Chicago. La FAA a maintenant la possibilité d'améliorer l'expérience des passagers voyageant au départ, à destination et à travers Chicago cet été".

United a félicité la FAA et M. Duffy d'avoir organisé cette réunion. "Nous partageons leur engagement à assurer la sécurité et la fiabilité des opérations au départ d'O'Hare et nous attendons avec impatience une discussion collaborative", a déclaré la compagnie aérienne.

Bryan Bedford, administrateur de la FAA, a déclaré aux compagnies aériennes, lors d'une réunion à huis clos, que l'agence s'inquiétait de la capacité d'O'Hare à fonctionner cet été avec les vols supplémentaires. Il a rappelé que l'agence avait organisé l'été dernier une réunion sur la réduction des horaires et supprimé des vols à Newark pour résoudre les problèmes de congestion.