La FAA ordonne à SpaceX d'enquêter sur la défaillance du propulseur du Starship V3, rapporte TechCrunch

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) a ordonné à SpaceX d'enquêter sur les causes de la défaillance de son propulseur Starship lors d'un vol d'essai la semaine dernière, a rapporté TechCrunch mercredi.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer