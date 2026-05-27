La FAA ordonne à SpaceX d'enquêter sur la défaillance du propulseur du Starship V3, rapporte TechCrunch

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L'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) a ordonné à SpaceX d'enquêter sur les causes de la défaillance de son propulseur Starship lors d'un vol d'essai la semaine dernière, a rapporté TechCrunch mercredi.