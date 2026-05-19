La FAA met fin à son enquête sur le respect par les compagnies aériennes des restrictions de vols liées à la fermeture

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 3 à 9) par David Shepardson

Lundi soir, l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a informé le Congrès qu'elle avait clos son enquête sur les compagnies aériennes qui n'avaient pas respecté les réductions de vols imposées dans 40 grands aéroports pendant la fermeture des services publics de 2025, sans infliger d'amendes.

L'administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a déclaré dans des réponses écrites aux questions des sénateurs consultées par Reuters qu'après avoir envoyé des lettres d'enquête aux compagnies aériennes concernant un non-respect apparent, l'agence avait déterminé que « toutes les compagnies aériennes, à l'exception d'une seule, s'étaient largement conformées aux restrictions ». Une compagnie aérienne non identifiée qui ne s'était pas conformée « a reçu un avertissement administratif », a ajouté M. Bedford.

En novembre, la FAA s'était engagée à exiger progressivement une réduction de 10 % des vols intérieurs dans les 40 aéroports américains les plus fréquentés pendant les 43 jours de fermeture des services publics, invoquant des raisons de sécurité.

Airlines for America, qui représente American Airlines

AAL.O , Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O , Southwest Airlines LUV.N et d'autres, n'a pas immédiatement commenté.

La FAA a décidé le 12 novembre de geler les réductions à 6%, les perturbations ayant considérablement diminué à mesure que la fermeture des services fédéraux touchait à sa fin. La FAA a ensuite ramené les réductions obligatoires à 3% avant de les lever complètement.

Les données de Cirium, une société d'analyse du secteur aérien, ont montré que les compagnies aériennes n'avaient pas respecté à plusieurs reprises les exigences de réduction des vols et qu'au cours de la dernière journée complète, elles n'avaient annulé que 0,25% des vols dans ces 40 aéroports — un taux inférieur aux annulations habituelles — et bien inférieur aux 3% requis.

L'ordonnance stipulait que la FAA pouvait infliger une amende pouvant aller jusqu'à 75.000 dollars pour chaque vol opéré au-delà des limites imposées.

L'agence avait initialement ordonné ces réductions de vols afin de minimiser les perturbations causées par la pénurie de contrôleurs aériens pendant la fermeture des services fédéraux, période durant laquelle nombre d'entre eux avaient cessé de se présenter au travail faute d'être payés.

Les absences des contrôleurs aériens ont entraîné des dizaines de milliers d'annulations et de retards de vols après le 1er octobre, date à laquelle la fermeture a commencé.