La FAA indique qu'elle mène une enquête sur l'incident lié à la sécurité de l'hélicoptère de Trump à Washington

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec la confirmation de la FAA et des précisions fournies par diverses sources)

* Selon des sources interrogées par Reuters, "Marine One" et un avion régional ne semblaient pas respecter la distance de séparation requise

* La FAA prévoit de convoquer une équipe d’examen de la sécurité pour faire le point sur cet incident, ont indiqué deux sources à Reuters

* Un autre vol régional a été dérouté par mesure de précaution, a indiqué une autre source à Reuters

par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) américaine examine actuellement un incident de sécurité aérienne survenu mardi et impliquant un hélicoptère militaire transportant le président Donald Trump, a indiqué l'agence.

"La FAA enquête sur un incident de sécurité impliquant Marine One, mais il ne semble pas s’agir d’un incident de type "quasi-collision" et les appareils ne semblaient pas se rapprocher l’un de l’autre", a déclaré la FAA. L’hélicoptère Marine One de Trump a décollé de la Maison Blanche mardi après-midi, mais les contrôleurs aériens n’avaient pas interrompu les vols commerciaux à l’aéroport national Ronald Reagan de Washington, situé à proximité, comme l’exige une directive mise en place l’année dernière à la suite d’une collision mortelle , ont indiqué deux sources à Reuters.

C'est le Wall Street Journal qui a été le premier à faire état de l'incident. L’hélicoptère de Trump a décollé de l’Ellipse, près de la Maison Blanche, vers 14 h 33 (18 h 33 GMT), en direction de la base militaire d’Andrews pour un voyage à Los Angeles, selon un communiqué de presse. Une source a déclaré à Reuters que le vol Envoy Air 3742 — un jet régional E170 à destination de Pensacola, en Floride — avait décollé à 14 h 34 et avait été impliqué dans ce qui semble être un incident de perte de séparation avec Marine One. Envoy est une filiale à 100 % d’American Airlines AAL.O , qui n’a pas immédiatement commenté l’affaire.

Les règles de la FAA exigent que les aéronefs restent séparés d’au moins 1,5 mile à l’horizontale et de 500 pieds à la verticale aux abords des aéroports. Selon les sources, il semblerait que Marine One et l’avion n’aient pas respecté cette séparation. L’une d’elles a précisé qu’ils ne semblaient pas se rapprocher l’un de l’autre au moment de l’incident. L’hélicoptère de Trump et le jet ont tous deux atterri sans incident.

Deux sources ont déclaré à Reuters que la FAA prévoyait de convoquer une équipe d’enquête sur la sécurité pour examiner cet incident. La Maison Blanche n’a pas immédiatement réagi. Un autre vol régional — le Republic 4700 — se trouvait à 3 miles (5 km) de l’aéroport Reagan au moment de l’incident et a été redirigé par mesure de précaution, a indiqué l’autre source. L’Embraer 175 de Republic, opérant pour le compte d’American, avait décollé de Raleigh-Durham et avait effectué un tour au-dessus de l’aéroport avant d’atterrir à 14 h 52, selon FlightAware.

La FAA a imposé des restrictions permanentes aux opérations d’hélicoptères autour de l’aéroport national Reagan de Washington après une collision mortelle en vol survenue en janvier 2025 entre un avion régional d’American Airlines AAL.O et un hélicoptère de l’armée qui avait fait 67 morts.

Le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) a déclaré en janvier qu’une série de défaillances systémiques de la FAA avait conduit à la collision, citant la décision de l’agence d’autoriser les hélicoptères à voler à proximité de l’aéroport sans aucune mesure de sécurité visant à les séparer des avions. Après l’accident, la FAA a interdit la circulation mixte d’hélicoptères et d’avions à réaction aux abords de l’aéroport, et lorsque Marine One vole dans les environs de l’aéroport, le trafic commercial est généralement suspendu. En mars, la FAA a interdit le recours à la séparation visuelle pour gérer le trafic d’hélicoptères près des grands aéroports.

Le contrôle aérien de la FAA est généralement prévenu au moins trois minutes avant le décollage de Marine One afin d’interrompre le trafic au départ de Reagan.