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La FAA impose à American Airlines une interdiction de décollage à l'échelle nationale en raison d'une panne informatique
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 01:05
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a ordonné mardi en fin de journée l'interdiction de décollage pour les vols d'American Airlines

AAL.O en raison d'une panne informatique, selon un avis publié sur le site web de l'agence.

La FAA et American Airlines n’ont pas immédiatement commenté cette interdiction de décollage émise vers 18h30 (heure de l’Est) (22h30 GMT) mais American a déclaré sur les réseaux sociaux: “Notre équipe informatique travaille d’arrache-pied pour rétablir notre système.” Cet avis signifie que les vols ne peuvent pas décoller tant que le problème n’est pas résolu. Il intervient alors que de nombreux aéroports de la côte Est des États-Unis connaissent d’importants retards et des interdictions de décollage en raison d’orages.

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