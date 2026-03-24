La FAA enquête pour savoir si le problème d'un autre avion a distrait un contrôleur, rapporte le NYT

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L'Administration fédérale de l'aviation enquête pour savoir si un problème avec un vol de United Airlines UAL.O a distrait un contrôleur aérien dans la tour de l'aéroport de LaGuardia à un moment critique, a rapporté lundi le New York Times, citant une personne informée de l'affaire.

Deux pilotes sont décédés dans un accident de piste qui a entraîné la fermeture de l'aéroport LaGuardia de New York. L'accident entre un avion d'Air Canada Express AC.TO et un camion de pompiers a blessé des dizaines de passagers et entraîné des centaines d'annulations de vols.