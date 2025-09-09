 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 781,00
+0,52%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La FAA émet une alerte de sécurité sur les risques posés par les batteries au lithium des passagers
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 20:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration fédérale de l'aviation (FAA) a publié mardi une alerte de sécurité à l'intention des compagnies aériennes concernant les risques liés aux batteries au lithium dans les compartiments passagers des avions, citant un grand nombre d'incidents graves.

La FAA a recommandé aux compagnies aériennes d'adopter des stratégies d'atténuation des risques, notamment des messages clairs sur les risques potentiels d'incendie liés aux batteries au lithium transportées par les passagers et les membres d'équipage, et de revoir les procédures et la formation en matière de lutte contre l'incendie.

Selon la FAA, 50 incidents de fumée, d'incendie ou de chaleur extrême liés aux batteries au lithium-ion ont été signalés cette année aux États-Unis.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
12,7550 USD NASDAQ -1,51%
UNITED AIRLINES
105,6200 USD NASDAQ -1,99%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank