La FAA émet une alerte de sécurité sur les risques posés par les batteries au lithium des passagers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration fédérale de l'aviation (FAA) a publié mardi une alerte de sécurité à l'intention des compagnies aériennes concernant les risques liés aux batteries au lithium dans les compartiments passagers des avions, citant un grand nombre d'incidents graves.

La FAA a recommandé aux compagnies aériennes d'adopter des stratégies d'atténuation des risques, notamment des messages clairs sur les risques potentiels d'incendie liés aux batteries au lithium transportées par les passagers et les membres d'équipage, et de revoir les procédures et la formation en matière de lutte contre l'incendie.

Selon la FAA, 50 incidents de fumée, d'incendie ou de chaleur extrême liés aux batteries au lithium-ion ont été signalés cette année aux États-Unis.