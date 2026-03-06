La FAA cherche à réduire davantage le nombre de vols à l'aéroport O'Hare de Chicago, selon certaines sources

par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a fait savoir aux compagnies aériennes qu'elle souhaitait réduire de quelques centaines le nombre de vols quotidiens à l'aéroport O'Hare de Chicago cet été par rapport à ce qu'elle avait initialement prévu la semaine dernière, ont déclaré des sources à Reuters jeudi.

La semaine dernière, la FAA a proposé une limite de 2 800 vols par jour, en baisse par rapport aux 3 080 vols quotidiens annoncés pour l'été, mais en hausse par rapport aux 2 680 vols quotidiens de l'été dernier, citant des préoccupations concernant les retards et les surprogrammations des compagnies aériennes. La FAA a indiqué cette semaine aux compagnies aériennes qu'elle souhaitait limiter le nombre de vols à environ 2 500 par jour, mais ce chiffre reste en discussion, ont ajouté les sources.

La FAA, qui a tenu une première réunion sur la réduction des horaires mercredi avec des cadres supérieurs de United, American et d'autres transporteurs, devrait organiser une autre réunion la semaine prochaine. La FAA a indiqué aux compagnies aériennes qu'elle pensait que des réductions supplémentaires étaient nécessaires pour garantir que les vols ne soient pas interrompus.

Les horaires actuels feraient de 2026 l'été le plus chargé de tous les temps à O'Hare. La FAA a déclaré la semaine dernière que "l'augmentation est significative et mettrait à rude épreuve les pistes, les terminaux et les systèmes de contrôle du trafic aérien."

La FAA, United et American ont refusé de commenter les discussions.

United prévoit d'assurer 780 vols par jour au départ de Chicago O'Hare ce mois-ci, contre 541 vols par jour en moyenne l'année dernière. Le transporteur a déclaré qu'il augmentait de 20 % le nombre de départs de sa ligne principale depuis O'Hare par rapport à l'été dernier.

American Airlines a déclaré en décembre qu'elle ajouterait 100 départs quotidiens vers plus de 75 destinations au départ d'O'Hare à temps pour les vacances de printemps, soit une augmentation de 30 % des départs au printemps par rapport à 2025. Les départs quotidiens passeront de 484 l'été dernier à 526 cet été.

American a déclaré cette semaine à ses employés que la programmation "irréfléchie" de United à O'Hare entraînerait "de longs temps de roulage, d'importants retards sur le tarmac, des correspondances manquées, une perturbation de l'ordre de passage des équipages et des perturbations en cascade dans l'ensemble du système."

United a déclaré la semaine dernière qu'elle appréciait que la FAA et le ministère des transports aient organisé cette réunion et qu'elle partageait "leur engagement à assurer la sécurité et la fiabilité des opérations" à O'Hare.

La FAA prévoit de réduire le nombre de vols pour la saison estivale, qui commence le 29 mars et se termine le 25 octobre.