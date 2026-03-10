La FAA annule une brève escale des avions de JetBlue

Un arrêt au sol brièvement émis pour tous les vols de JetBlue JBLU.O a été annulé en moins d'une heure mardi par l'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) après que la compagnie aérienne ait déclaré avoir résolu une "panne de système"

"Une brève panne de système a été résolue et nous avons repris nos activités", a déclaré un porte-parole de JetBlue dans un communiqué, sans fournir d'autres détails.

La FAA avait indiqué que l'arrêt des vols avait été décidé à la demande de JetBlue.

JetBlue, dont le siège est à New York, dessert plus de 110 destinations aux États-Unis, dans les Caraïbes et en Amérique latine, au Canada et en Europe.