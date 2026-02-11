La FAA annonce un contrat de gestion de la refonte du contrôle du trafic aérien d'une valeur de 1,5 milliard de dollars

(Ajout de détails sur le contrat et de commentaires de la FAA aux paragraphes 2 à 9) par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation a déclaré mardi que son contrat avec la société de sécurité nationale Peraton, le chef de projet d'un effort de 12,5 milliards de dollars pour réviser le système vieillissant de contrôle du trafic aérien américain, était d'une valeur de 1,5 milliard de dollars.

Lors d'une séance d'information devant les membres de la Chambre des représentants, l'administrateur de la FAA Bryan Bedford a déclaré que le président américain Donald Trump avait négocié en décembre un rabais de 200 millions de dollars sur le prix du contrat initial proposé pour Peraton, qui est détenue par Veritas Capital.

"La FAA a toujours eu besoin d'un partenaire pour la mise en œuvre et l'intégration", a déclaré M. Bedford.

La FAA a rendu publique mardi une présentation au Congrès comprenant le chiffre de 1,5 milliard de dollars et les détails du contrat innovant qui comprend une exigence "pas d'excuses" et dont les honoraires sont gagnés ou perdus en fonction du respect du calendrier, de la qualité, du contrôle des coûts et des paramètres de gestion.

Selon M. Bedford, l'un des principaux enjeux de la refonte du contrôle du trafic aérien consiste à intégrer les différents systèmes informatiques des 318 installations de la FAA dans un système moderne basé sur l'informatique en nuage.

"Nous devons sortir de ces minuscules ordinateurs et passer à une puissance de calcul infinie dans le nuage", a déclaré M. Bedford. "C'est ce qui permettra de débloquer les véritables possibilités de reconfiguration de l'espace aérien."

M. Bedford a indiqué que 1,6 milliard de dollars avaient été engagés jusqu'au 31 décembre et que 40 % des connexions de télécommunications avaient été mises à niveau, passant du fil de cuivre à la fibre optique et aux connexions sans fil. 612 systèmes radar seront installés d'ici juin 2028, pour un coût de 1,1 milliard de dollars. Un contrat de 420 millions de dollars accordé à RTX comprend un autre paiement de 270 millions de dollars basé sur la performance.

M. Bedford informera les sénateurs mercredi.

Le Congrès a approuvé la refonte du contrôle du trafic aérien en juin afin de stimuler l'embauche de contrôleurs, suite à des décennies de plaintes concernant la congestion des aéroports, les défaillances technologiques et les retards de vols. Le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, a demandé 19 à 20 milliards de dollars supplémentaires pour achever la révision et construire un nouveau système.

La FAA compte environ 3 500 contrôleurs aériens de moins que les niveaux de personnel visés, et nombre d'entre eux effectuent des heures supplémentaires obligatoires et travaillent six jours par semaine. La FAA est également confrontée à un taux d'échec de plus de 30 % dans son académie de contrôle du trafic aérien .

La FAA dispose d'un tableau de bord qui lui permet de savoir si les efforts de réforme sont en avance ou en retard sur ses plans, et elle peut désormais adopter une approche pluriannuelle.

"Cela a permis à la FAA de faire ce qu'elle devait faire depuis le début, c'est-à-dire adopter une approche pluriannuelle de la modernisation", a déclaré M. Bedford.