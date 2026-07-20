La FAA annonce que la certification des Boeing 737 MAX 7 et 10 devrait intervenir prochainement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails supplémentaires, d'un commentaire de Boeing et de contexte dans les paragraphes 4 à 9)

* Selon Cirium, Boeing a déjà construit environ 30 MAX 7 en attente de livraison

* Le MAX 10 représente au moins 28 % des commandes en cours de la gamme MAX

* La FAA prévoit que la certification du 777X de Boeing suivra celle des deux variantes du MAX

par David Shepardson

Un haut responsable de l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a déclaré lundi que l’agence prévoit de certifier prochainement le Boeing BA.N 737 MAX 7 et le modèle plus grand , le 10 , après un examen approfondi des variantes de cet avion , best-seller de la marque. « Nous n’avons jamais été aussi près du but », a déclaré Chris Rocheleau, administrateur adjoint de la FAA, à Reuters lors d’un entretien en marge du Salon aéronautique de Farnborough . « Je pense que la certification du -7 est littéralement imminente, et celle du -10 suivra de près. »

Il a également indiqué qu’il s’attendait à ce que le Boeing 777X soit certifié après ces deux modèles MAX.

« Que ce soit cette année ou au début de l’année prochaine… nous laissons en quelque sorte Boeing mener le processus, dès lors qu’ils nous fournissent les informations adéquates et que nous les examinons ensemble. » Boeing a déclaré la semaine dernière qu’il en était aux dernières étapes de l’obtention de la certification réglementaire pour une solution de correction du système antigivragedes moteurs de son avion de ligne 737 MAX.

Selon le cabinet d’analyse aéronautique Cirium, Boeing a déjà construit environ 30 MAX 7 et neuf MAX 10, qui sont en attente de livraison. Le MAX 10 représente au moins 28 % des commandes en cours de la gamme MAX.

La certification des MAX 7 et 10 accuse plusieurs années de retard. Boeing a dû faire face à un processus de certification plus strict à la suite de deux accidents mortels impliquant des MAX 8 en 2018 et 2019, ainsi qu’à un examen minutieux de ses systèmes de production et de qualité après l’explosion en vol, en janvier 2024, d’un panneau de cabine sur un MAX 9 d’Alaska Airlines pratiquement neuf.

L’administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a déclaré à Reuters la semaine dernière que la FAA et Boeing avaient amélioré leur collaboration en matière de certification des nouveaux avions.

« Une grande partie de nos difficultés à répondre en temps voulu à Boeing ne tenait pas à un manque de ressources au sein de la FAA. Cela tenait au fait que Boeing ne cessait de modifier ses priorités », a-t-il déclaré.

M. Bedford a indiqué que les flux de travail de la FAA liés à la certification de Boeing avaient augmenté de 35 % à 40 %.

« Boeing a désormais une vision beaucoup plus claire de la manière dont nous pouvons répondre à ses besoins en matière de certification », a déclaré M. Bedford.