La FAA américaine rouvre l'espace aérien d'El Paso et déclare qu'il n'y a pas de menace pour l'aviation commerciale

L'administration fédérale américaine de l'aviation a levé la fermeture temporaire de l'espace aérien au-dessus d'El Paso mercredi, déclarant que tous les vols reprendraient normalement et qu'il n'y avait pas de menace pour l'aviation commerciale.