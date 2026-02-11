 Aller au contenu principal
La FAA américaine rouvre l'espace aérien d'El Paso et déclare qu'il n'y a pas de menace pour l'aviation commerciale
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 15:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration fédérale américaine de l'aviation a levé la fermeture temporaire de l'espace aérien au-dessus d'El Paso mercredi, déclarant que tous les vols reprendraient normalement et qu'il n'y avait pas de menace pour l'aviation commerciale.

