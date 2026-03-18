La FAA américaine renforce les règles de sécurité pour les hélicoptères à proximité des grands aéroports

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 3-5 et 11) par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation renforce les règles de sécurité pour les hélicoptères et va suspendre l'utilisation de la séparation visuelle entre les avions et les hélicoptères près des principaux aéroports, a-t-elle déclaré mercredi.

Cette annonce fait suite à la collision aérienne de janvier 2025 entre un avion régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère de l'armée qui a tué 67 personnes. La FAA a cité deux incidents récents dans la publication de ces nouvelles règles, notamment une collision évitée de justesse entre un vol d'American Airlines et un hélicoptère de la police près de l'aéroport de San Antonio.

L'hélicoptère et l'avion étaient sur des trajectoires convergentes lorsque l'hélicoptère a effectué un virage à gauche pour éviter le vol d'American Airlines, a déclaré la FAA.

American Airlines n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Le 2 mars, un Beechcraft 99 a été autorisé à atterrir sur l'aéroport de Burbank, dans le sud de la Californie, alors qu'un hélicoptère se trouvait sur la trajectoire d'approche finale. Les deux appareils étaient sur des trajectoires convergentes lorsque l'hélicoptère a viré pour éviter le Beechcraft.

La nouvelle exigence suspend la séparation visuelle dans l'espace aérien clé à proximité des aéroports.

"Lorsque les hélicoptères croisent les trajectoires d'arrivée ou de départ des aéroports, les contrôleurs aériens utiliseront le radar pour maintenir les distances latérales ou verticales spécifiques entre les aéronefs", a déclaré la FAA.

Bryan Bedford, administrateur de la FAA, a déclaré qu'une étude menée pendant un an avait révélé que, dans les zones à fort trafic, la séparation visuelle n'était pas un outil de sécurité suffisant.

"Nous avons identifié une dépendance excessive à l'égard des opérations "voir et éviter" des pilotes, ce qui contribue aux incidents de sécurité impliquant des hélicoptères et des avions", a déclaré M. Bedford.

Après la collision de 2025, la FAA a restreint le trafic d'hélicoptères autour de l'aéroport national Reagan Washington et a imposé des restrictions dans d'autres aéroports , notamment à Baltimore, Las Vegas et Washington Dulles.