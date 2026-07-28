La FAA américaine propose de simplifier les règles relatives aux autorisations dans le domaine spatial commercial

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L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a proposé mardi d'accélérer les procédures d'octroi des licences spatiales commerciales, ce qui permettrait à l'agence de déroger aux exigences environnementales et autres prévues par 13 lois fédérales.

La FAA a déclaré que, si elle était adoptée, cette règle permettrait à l'agence de déroger aux exigences prévues par la loi sur les espèces menacées d'extinction, certaines dispositions de la loi sur la qualité de l'eau, de la loi sur la qualité de l'air, de la loi sur la préservation du patrimoine historique national, ainsi que d'autres lois relatives à l'environnement et aux ressources naturelles, dans le but de “simplifier et d'accélérer l'octroi des licences spatiales commerciales”.