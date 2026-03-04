 Aller au contenu principal
La FAA américaine prolonge jusqu'en septembre les restrictions de vol dans la capitale haïtienne
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 17:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé jeudi qu'elle prolongeait jusqu'au 3 septembre l'interdiction des vols américains vers la capitale haïtienne, Port-au-Prince, en invoquant les risques que les groupes armés font peser sur l'aviation civile. En novembre 2024, la FAA a temporairement interrompu tous les vols à destination d'Haïti après que trois avions de ligne américains ont été touchés par des tirs. Elle a ensuite autorisé la reprise des vols américains vers six autres aéroports situés dans le nord d'Haïti, en dehors de Port-au-Prince. Les restrictions devaient expirer samedi.

