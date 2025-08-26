 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La FAA américaine doit planifier des scénarios avec Boeing avant de lever le plafond de production du 737 MAX
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 18:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails, pas de commentaire immédiat de Boeing, contexte dans les paragraphes 4-9) par David Shepardson

Le directeur de l'Administration fédérale de l'aviation a déclaré mardi que l'agence avait l'intention de mener une planification basée sur des scénarios, connue sous le nom d'exercices sur table, avec Boeing BA.N avant d'envisager de lever le plafond de 38 avions par mois sur la production du 737 MAX.

Les exercices examineront les problèmes potentiels auxquels Boeing pourrait être confronté s'il augmentait sa production et viseront à s'assurer que le constructeur d'avions maintient ses progrès en matière de qualité, ont déclaré des responsables.

"Ils ne nous ont toujours pas demandé d'augmenter la cadence, et nous n'avons pas accepté de faire quoi que ce soit", a déclaré Bryan Bedford, administrateur de la FAA, à Reuters en marge d'un événement à l'aéroport de Philadelphie mardi. "Nous avons convenu qu'il serait judicieux de commencer à développer le processus par lequel nous pourrions discuter d'une augmentation des tarifs."

M. Bedford a ajouté qu'il espérait terminer ces exercices, qui sont encore en cours d'élaboration, d'ici la fin du mois de septembre. "Alors, s'ils veulent nous demander une augmentation, nous aurons au moins une feuille de route sur la façon dont nous pouvons l'évaluer", a déclaré M. Bedford. La FAA a imposé le plafond de production sans précédent peu après une urgence en vol survenue en janvier 2024 impliquant un nouveau 737 MAX 9 d'Alaska Airlines ALK.N auquel il manquait quatre boulons clés. Depuis lors, la FAA a maintenu une surveillance accrue en personne de la production de Boeing.

Boeing n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. La directrice générale Kelly Ortberg a déclaré en mai que l'avionneur était "assez confiant" dans sa capacité à augmenter la production de son avion à réaction le plus vendu, le 737 MAX, à 42 exemplaires par mois.

M. Bedford a visité l'usine Boeing de Renton, dans l'État de Washington, le 15 août. Il a rencontré M. Ortberg et a assisté à des réunions d'information sur les initiatives de Boeing en matière de sécurité et de qualité, ainsi que sur la stabilité de la chaîne d'approvisionnement. Il a également visité la chaîne de production. En mai, la FAA a prolongé de trois ans un programme qui permet à Boeing d'effectuer certaines tâches pour le compte de l'agence, telles que des inspections, au lieu des cinq années traditionnelles.

M. Bedford a félicité Boeing pour les nombreuses améliorations et modifications apportées aux processus mis en œuvre en matière de contrôle de la qualité, mais des problèmes subsistent en ce qui concerne les travaux itinérants, c'est-à-dire les travaux achevés à un stade plus avancé que prévu.

"En général, les nouvelles sont bonnes, l'optimisme est prudent, mais il y a encore du travail à faire", a déclaré M. Bedford.

