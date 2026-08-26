La dynamique du marché et les opérations à effet de levier font vivre aux valeurs du secteur des logiciels des hauts et des bas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La croissance des bénéfices du secteur des logiciels au deuxième trimestre s'établit à 24,4%, contre 16,4% prévus le 1er juillet: LSEG

* Les ETF à effet de levier devraient accroître la volatilité des échanges sur le secteur des logiciels

* La forte remontée de Microsoft met en évidence l'ampleur des fluctuations du secteur

par Sinéad Carew et Suzanne McGee

Les actions américaines du secteur des logiciels ont connu des fluctuations en dents de scie et d'autres mouvements brutaux sont à prévoir, en raison de l'incertitude liée à l'intelligence artificielle et de l'essor de stratégies de trading qui, selon les investisseurs, accentuent les fluctuations dans les secteurs technologiques phares.

Après avoir atteint un niveau record le 28 octobre, l’indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a perdu plus de 33% de sa valeur au 10 avril, les ventes s’étant accélérées à la suite du lancement en janvier d’un produit par Anthropic qui, selon certains gestionnaires de portefeuille, risquait de rendre obsolètes bon nombre des produits de ces entreprises.

L’indice a ensuite rebondi de 33% au cours d’une saison des résultats du premier trimestre globalement solide, avant de subir une nouvelle vague de ventes, puis de se redresser en partie lors d’une saison des résultats du deuxième trimestre largement satisfaisante. L’indice affiche une baisse de plus de 3% depuis le début de l’année et se situe à plus de 12% en dessous de son record d’octobre. Les investisseurs dans le secteur des logiciels attendent désormais avec impatience les rapports trimestriels de Salesforce CRM.N et de CrowdStrike

CRWD.O mercredi après-midi, suivis par ceux d’Oracle à la mi-septembre. Même pour un secteur menacé par l’essor de l’IA, les fluctuations intenses du secteur des logiciels témoignent de la puissance de stratégies populaires telles que le "momentum trading" — qui consiste à acheter des actions en hausse et à vendre celles en baisse — ainsi que de l’essor des fonds à effet de levier, capables de doubler ou de tripler les variations quotidiennes.

Le dernier rebond du secteur a été marqué par une hausse de 29% sur huit séances de l'action Microsoft Corp MSFT.O , la plus grande valeur de l'indice et l'une des plus importantes au monde, à la suite de la publication de ses résultats le 29 juillet.

Si certains résultats du dernier trimestre ont affiché une vigueur "époustouflante", Tony Welch, directeur des investissements chez SignatureFD, a déclaré qu’il restait difficile de déterminer dans quelle mesure ce rebond estival résultait d’une amélioration de la confiance dans les fondamentaux – et dans quelle mesure il découlait des paris des traders sur la poursuite de la dynamique des cours.

"Ces rebonds commencent parce que les acteurs du marché flairent une amélioration fondamentale imminente, mais ils s’autoalimentent ensuite grâce à leur élan", a déclaré Welch, ajoutant que "plus on avance dans le mouvement, plus celui-ci tend à être porté par la dynamique".

UTILISER L'EFFET DE LEVIER POUR TIRER PROFIT DES FLUCTUATIONS QUOTIDIENNES

Outre des "résultats satisfaisants" et le trading de momentum, Joe Saluzzi, cofondateur et responsable de la recherche sur la structure des marchés actions ainsi que codirecteur des opérations sur actions chez Themis Trading, a mis en avant "les produits de type dérivé, tels que les ETF à double effet de levier et les options à échéance journalière". Le segment des ETF à effet de levier, qui comprend des produits liés à une action unique ou à un indice offrant à leurs acheteurs jusqu’à deux fois le rendement quotidien ou la baisse de nombreuses actions parmi les plus populaires et les plus volatiles du marché, ou jusqu’à trois fois les gains quotidiens d’un indice, a connu une croissance fulgurante au cours des deux dernières années. Le nombre d’ETF à effet de levier ou inversés liés à une seule action est passé de 28 à 486 à la fin de 2023, selon les données de Morningstar. Environ 40 de ces ETF appartiennent à la catégorie des infrastructures logicielles, tandis que 23 sont liés à des sociétés d’applications logicielles.

Comme les émetteurs d’ETF à effet de levier rééquilibrent leur exposition à l’action ou à l’indice sous-jacent au début de chaque journée de cotation, ils peuvent amplifier les fluctuations de cours à court terme, ce qui permet à la dynamique de jouer un rôle plus important dans l’amplitude des mouvements quotidiens des actions.

"C’est là que l’on observe le plus clairement ce phénomène, sur ces titres à forte dynamique. Il s’agit très probablement de day traders qui alimentent cette dynamique par le biais de produits à effet de levier", a déclaré Saluzzi.

"Ce phénomène a tendance à ralentir lorsque la tendance s’inverse momentanément. Puis, dès que la situation recommence à s’animer, ils reviennent immédiatement sur le marché, et on voit le marché des options littéralement exploser en termes de volume."

UNE AVALANCHE D'INSTRUMENTS DE TRADING

Au cours des deux derniers mois, Corgi Investments — un nouveau venu dans le secteur des ETF — a lancé une gamme d’ETF inversés liés à des actions individuelles ou à des indices, dont 11 produits basés sur des éditeurs de logiciels tels que Microsoft, Oracle, AppLovin APP.O et ServiceNow NOW.N .

D’après les résultats et les estimations, l’indice est en passe d’afficher une croissance globale des bénéfices de 24,4% au deuxième trimestre, contre des prévisions de 16,4% au 1er juillet, avant le début de la publication des résultats, selon Tajinder Dhillon, responsable de la recherche sur les résultats chez LSEG.

Mais même si les rapports restants suggèrent que les menaces pesant sur le secteur ont peut-être été exagérées, les investisseurs restent prudents quant à l’évolution du secteur à mesure que l’IA continue de se développer.

"À l’heure actuelle, les cours reflètent ce que nous avons déjà observé en termes de résultats, et ils traduisent en quelque sorte l’anticipation d’une poursuite de cette dynamique de résultats", a déclaré Marta Norton, stratégiste en chef des investissements chez Empower. "Mais dans la mesure où cela ne se vérifie pas, ces actions présentent alors un risque réel."