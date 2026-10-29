La douche froide d'Intel après l'euphorie boursière

Intel a présenté des perspectives nettement inférieures aux attentes pour le quatrième trimestre, provoquant une chute de plus de 17% de son action après la clôture de Wall Street. Le fabricant américain de semi-conducteurs reste pénalisé par le ralentissement du marché des ordinateurs personnels, alors que ses activités liées aux centres de données et à l'intelligence artificielle connaissent une forte croissance. Cette publication intervient après une progression d'environ 150% du titre depuis le début de l'année, alimentée par les espoirs de redressement du groupe.

Au troisième trimestre, Intel a réalisé un chiffre d'affaires de 16,51 milliards de dollars, en hausse de 21% sur un an et légèrement supérieur aux 16,5 milliards attendus. Le bénéfice ajusté a atteint 0,52 dollar par action, contre un consensus de 0,40 dollar. Les performances restent toutefois contrastées : les revenus de la division consacrée aux PC et à l'intelligence artificielle physique ont reculé de 5%, à 8,1 milliards de dollars, tandis que ceux des centres de données et de l'IA ont bondi de 78%, à 7,3 milliards. Pour le quatrième trimestre, Intel prévoit des revenus compris entre 15 et 16 milliards de dollars, contre 17,1 milliards attendus, et un bénéfice ajusté de 0,25 dollar par action, inférieur au consensus de 0,43 dollar.

La faiblesse du marché des PC devrait persister au moins jusqu'au premier semestre 2027, selon le directeur financier David Zinsner. Les livraisons mondiales d'ordinateurs ont reculé de 4% au deuxième trimestre 2026, notamment sous l'effet de la hausse des prix des mémoires et des composants. À l'inverse, Intel bénéficie de la demande croissante en processeurs centraux pour les infrastructures cloud et les applications d'intelligence artificielle agentique, qui nécessitent des CPU pour coordonner les tâches et les flux de données. Le directeur général Lip-Bu Tan reste confiant dans les perspectives à long terme, tandis qu'Oracle prévoit d'intégrer les prochaines générations de processeurs Xeon dans ses centres de données, aux côtés des technologies de Nvidia et d'AMD.

Intel poursuit parallèlement la restructuration de son activité de fonderie, avec le lancement de la production en grande série de puces utilisant son procédé 18A en Arizona. Le groupe cherche désormais à attirer des clients extérieurs pour sa future technologie 14A, dans un contexte où les grands concepteurs de semi-conducteurs souhaitent diversifier leurs fournisseurs face à la domination de TSMC. Cette transformation bénéficie du soutien financier de l'État américain, détenteur de 10% du capital, ainsi que des investissements de Nvidia et SoftBank et d'une augmentation de capital de 23 milliards de dollars réalisée en août. Malgré les retards de ses projets industriels dans l'Ohio et en Arizona, Intel poursuit ses investissements avec une approche plus disciplinée. Le groupe doit désormais démontrer sa capacité à rentabiliser ses nouvelles technologies de fabrication et à convertir la demande liée à l'IA en croissance durable.