COMMUNIQUE DE PRESSE

Mise à jour de début d'année de Technicolor :

La Division Services de Production rationalise son portefeuille pour se concentrer sur les Effets Visuels et l'Animation par la vente de l'activité Post Production

Achat d'actions du Directeur Général

Nomination d'un nouveau censeur au Conseil d'administration

Paris (France), 14 janvier 2021 - Technicolor (Euronext Paris : TCH ; OTCQX : TCLRY) annonce aujourd'hui (i) que Streamland Media achète l'activité Post Production de Technicolor, sous réserve des conditions de clôture habituelles, (ii) l'achat d'actions par le Directeur Général et (iii) la nomination d'un nouveau censeur au Conseil d'administration.

Richard Moat, Directeur Général de Technicolor, a déclaré :

« Les annonces d'aujourd'hui réaffirment notre engagement pour bâtir un avenir plus robuste pour Technicolor. La vente de l'activité Post Production fait partie de notre vision stratégique à long terme de se concentrer sur les effets visuels et l'animation pour l'industrie de l'entertainment, ainsi que les technologies et services créatifs pour l'industrie de la publicité, qui apportent la valeur maximale à nos clients. Nous continuerons à nous concentrer sur ces domaines clés grâce à nos studios de création primés - The Mill, MPC, Mr. X et Mikros Animation. Par ailleurs, mon investissement personnel dans les actions Technicolor marque mon engagement dans notre transformation et ma confiance dans l'avenir de Technicolor. »

Vente de l'activité Post Production

Streamland Media s'est engagé à racheter l'activité Post Production pour 30 millions d'euros.



La vente, soumise aux conditions de clôture habituelles, devrait être conclue au cours du premier semestre 2021.



Cette décision renforce la capacité de Technicolor à se concentrer et à développer ses studios de création phares (The Mill, MPC, Mr.X et Mikros Animation) spécialisés dans le CGI (y compris VFX et animation), qui est de plus en plus demandé dans le cinéma, la télévision, la publicité, les jeux video et les événements en direct.

Performance des activités opérationnelles

La performance actuelle des activités opérationnelles de Technicolor est en ligne avec les attentes du Groupe. Services de Production a remporté de nombreux nouveaux projets, sécurisant environ les deux tiers de son pipeline de ventes prévu pour 2021 pour l'activité Effets Visuels Film & Séries TV, tout en étant en négociation pour plusieurs autres. Les projets confirmés pour 2021 incluent les adaptations de Disney de La Petite Sirène et Pinocchio, ainsi que leur préquelle du Roi Lion récemment annoncée.

Achat d'actions du Directeur Général et nomination d'un nouveau censeur au Conseil d'administration

Comme annoncé précédemment au marché lors du processus de restructuration financière, Richard Moat, Directeur Général de Technicolor, a acquis 585 825 actions Technicolor au cours du mois de décembre à un prix moyen de 1,83 €, soulignant son engagement pour l'avenir du Groupe.

Le Conseil d'administration a nommé Angelo, Gordon & Co., L.P. comme censeur du Conseil d'administration, et il sera représenté par Julien Farre, actuellement Directeur exécutif chez Angelo Gordon à Londres. Ayant rejoint Angelo Gordon en 2012, Julien se concentre sur des situations particulières d'entreprises européennes et a représenté le fond en tant que membre de conseils d'administration de plusieurs investissements d'Angelo Gordon. Avant de rejoindre Angelo Gordon, Julien était Directeur exécutif chez Goldman Sachs et a précédemment travaillé chez Bain & Company en tant qu'associé. Julien est titulaire d'un bachelor en commerce de l'Université McGill et d'un M.B.A. de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie. Au 31 décembre, Angelo Gordon détenait plus de 5 % du capital et des droits de vote.

