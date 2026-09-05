La division de la concurrence du ministère américain de la Justice a reçu pour instruction de suspendre sa coopération avec le gouvernement canadien, selon le WSJ

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(Mise à jour du titre, ajout de la réaction de la Maison Blanche au paragraphe 5)

La division de la concurrence du ministère américain de la Justice a reçu pour instruction, en début de semaine, de suspendre toute collaboration avec le gouvernement canadien, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des e-mails, dans un contexte de différend commercial entre Washington et Ottawa.

Ces deux pays voisins, alliés proches depuis des décennies, sont de plus en plus en désaccord sur le commerce et d’autres questions depuis le retour du président Donald Trump à la Maison Blanche début 2025. Ce différend commercial a conduit à l’imposition de droits de douane sur des dizaines de milliards de dollars d’échanges transfrontaliers.

Le ministère de la Justice a qualifié cette information de fausse dans un communiqué transmis par e-mail à Reuters, affirmant que «la consigne présumée n’a jamais été donnée à qui que ce soit».

Il a été demandé à la division de « suspendre temporairement une réunion prévue concernant une enquête spécifique jusqu’à ce que l’équipe de la concurrence du ministère de la Justice dispose de plus de temps pour se préparer », a précisé le ministère.

La Maison Blanche a renvoyé Reuters vers le ministère de la Justice, tandis que le gouvernement canadien n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Donald Trump a souvent laissé entendre que le Canada devrait être un État américain, et a ordonné la semaine dernière que le lac Ontario soit rebaptisé « Lake America » aux fins du gouvernement fédéral américain, une distinction qui n’affecte en rien la dénomination utilisée par le Canada ou d’autres pays pour désigner ce lac.

Le Wall Street Journal a rapporté que Lynda Marshall, responsable de la section internationale de la division de la concurrence, avait ordonné mercredi aux fonctionnaires, dans un e-mail, de mettre fin à toute coopération sur les affaires et à tout engagement sur les questions politiques avec les autorités canadiennes, sans fournir de raison pour cette directive.

Vendredi, les chefs de section de la division ont également été invités, dans un autre e-mail, à fournir avant la fin de la journée des listes détaillant les domaines de coopération avec le Canada, ajoute l’article.