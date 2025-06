La diversité cognitive pourrait améliorer les performances des équipes d’investissement

Dans une équipe d’investissement, disposer de profils variés pourrait améliorer les performances. C’est ce que suggère une nouvelle étude dirigée par Alex Edmans, professeur de finance à la London Business School. Elle met en lumière le concept de diversité cognitive.

Contrairement à la diversité « classique » (âge, genre, origine…), la diversité cognitive désigne la variété des façons de penser. Elle découle de nos formations, expériences professionnelles, personnalités, parcours de vie ou cultures d’origine.

Et dans la gestion d’actifs, cela peut être un atout. Les marchés boursiers regorgent d’informations à interpréter, et la valeur d’un bon gérant actif repose justement sur sa capacité à penser différemment du marché. Plus les points de vue sont variés au sein d’une équipe, plus elle aurait de chances d’anticiper des tendances ignorées ou mal comprises par les autres.

L’étude montre que cette diversité de pensée est particulièrement précieuse dans la gestion actions, où l’incertitude est plus forte que sur le marché obligataire et où les valorisations ont moins de points d’ancrage. Et au-delà des performances, la diversité cognitive permet aussi de mieux dialoguer avec les parties prenantes : un gérant peut mieux comprendre une entreprise tech grâce à un collègue « geek », ou mieux servir un client étranger grâce à un collaborateur de la même culture.

« La diversité cognitive permet d’élargir le champ des réflexions, d’atténuer le risque d’une pensée conformiste et, dans un monde de plus en plus dominé par l’IA, d’aider les investisseurs à identifier des facteurs qui ne sont pas intégrés par le marché », selon un communiqué du Diversity Project, qui a commandé l’étude.

Mais attention : mal encadrée, cette diversité peut freiner les décisions ou créer des tensions. Le rôle du manager est donc essentiel : il doit favoriser un climat où chacun ose s’exprimer, sans crainte de jugement, tout en tranchant quand c’est nécessaire.

Laurence Marchal