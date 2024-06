La dissolution de l'Assemblée fait tanguer la Bourse de Paris et augmenter les taux

(AOF) - Les indices européens ont reculé sur fond de crispation du climat politique après des élections européennes marquées par la poussée de l’extrême-droite et le recul des écologistes sur le Vieux Continent. La décision d’Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale a provoqué une nette sous-performance du CAC 40, qui a perdu 1,35% à 7893,93 points. Il a cédé jusqu'à plus de 2% en cours de séance. L’EuroStoxx50 s'est replié de 0,79% à 5011,50 points. Aux Etats-Unis, les indices sont en petite forme, avec un Dow Jones en recul de 0,19%.

La semaine sera marquée par l'inflation américaine en mai, mercredi, mais surtout par la décision de politique monétaire de la Fed, le même jour. En attendant, les conséquences des élections européennes ont accaparé l'attention des investisseurs.

" Nous reconnaissons que l'impasse potentielle à Bruxelles et l'incertitude à l'approche des élections françaises pourraient remettre en cause l'optimisme naissant à l'égard de l'Europe ", a réagi Barclays. Les dernières statistiques signalent en effet un redressement de l'économie européenne.

" Après la défaite du bloc vert au Parlement, l'élan politique en faveur de la transition verte est entravé et il est de plus en plus probable qu'au cours de cette législature, les dépenses publiques consacrées aux initiatives vertes seront réduites, tandis que celles consacrées à la défense et au contrôle des frontières augmenteront ", analyse pour sa part Vontobel.

Le rendement du 10 ans français au plus haut depuis novembre

Mabrouk Chetouane, directeur stratégie marchés internationaux chez Natixis IM, explique la baisse de la Bourse de Paris par les inquiétudes des investisseurs quant à la visibilité de la trajectoire économique de la France. " La paralysie en matière de gouvernabilité à laquelle la France pourrait être confrontée en cas de cohabitation constituerait une menace supplémentaire pour la notation de la dette souveraine, déjà dégradée au cours de ces dernières semaines (S&P a abaissé la note de la France d'un cran). Les investisseurs étrangers pourraient également adopter une attitude attentiste à l'égard de la France ", prévient-il.

Sur le marché des taux, l'écart entre le rendement du 10 allemand - qui sert de référence en Europe - a augmenté de 5,2 points de base par rapport à son équivalent français. A 3,22%, le taux à 10 ans français est au plus haut depuis novembre dernier. " Il a inversé toute la réduction de l'écart depuis le début de l'année ", a souligné MUFG.

Les sociétés les plus exposées à l'économie française, comme les banques, les sociétés de concession et de construction, mais aussi les utilities, ont connu les reculs les plus importants.

Les banques ont été particulièrement été touchées : -7,46% pour Société Générale et - 4,76% pour BNP Paribas. De leur côté, Vinci, Bouygues et Engie se sont repliés de respectivement 5,37%, 3,64% et ,30%.