 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La dirigeante vénézuélienne Rodriguez affirme qu'elle a été invitée aux États-Unis, selon NBC
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 13:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire sur la légitimité de Maduro en tant que président, paragraphes 3 à 6)

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a déclaré qu'elle avait été invitée aux États-Unis, selon une interview publiée jeudi par NBC News, alors que le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, s'est rendu à Caracas .

"J'ai été invitée aux États-Unis", aurait déclaré Mme Rodríguez. "Nous envisageons de nous y rendre une fois que nous aurons établi cette coopération et que nous pourrons aller de l'avant avec tout."

Mme Rodríguez, ancienne vice-présidente et ministre du pétrole, a prêté serment en tant que présidente par intérim du Venezuela au début du mois de janvier, après la destitution du président Nicolas Maduro par les États-Unis.

Elle et M. Wright sont confrontés à la tâche herculéenne d'organiser le redressement de l' industrie pétrolière vénézuélienne après des décennies de sous-investissement, de mauvaise gestion et de sanctions américaines, tout en plaçant les investisseurs américains en première ligne.

Cependant, Mme Rodriguez a déclaré à NBC qu'elle pensait que M. Maduro, qui est détenu aux États-Unis pour trafic de drogue et d'armes , restait le dirigeant légitime de son pays.

"Je peux vous dire que le président Nicolás Maduro est le président légitime. Je vous le dis en tant qu'avocate, je le suis. Le président Maduro et Cilia Flores, la première dame, sont tous deux innocents", a-t-elle déclaré.

Venezuela

Valeurs associées

Gaz naturel
3,16 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
69,10 USD Ice Europ -0,76%
Pétrole WTI
64,43 USD Ice Europ -0,79%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank