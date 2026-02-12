La dirigeante vénézuélienne Rodriguez affirme qu'elle a été invitée aux États-Unis, selon NBC

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a déclaré qu'elle avait été invitée aux États-Unis, selon une interview publiée jeudi par NBC News, alors que le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, s'est rendu à Caracas .

"J'ai été invitée aux États-Unis", aurait déclaré Mme Rodríguez. "Nous envisageons de nous y rendre une fois que nous aurons établi cette coopération et que nous pourrons aller de l'avant avec tout."

Mme Rodríguez, ancienne vice-présidente et ministre du pétrole, a prêté serment en tant que présidente par intérim du Venezuela au début du mois de janvier, après la destitution du président Nicolas Maduro par les États-Unis.

Elle et M. Wright sont confrontés à la tâche herculéenne d'organiser le redressement de l' industrie pétrolière vénézuélienne après des décennies de sous-investissement, de mauvaise gestion et de sanctions américaines, tout en plaçant les investisseurs américains en première ligne.

Cependant, Mme Rodriguez a déclaré à NBC qu'elle pensait que M. Maduro, qui est détenu aux États-Unis pour trafic de drogue et d'armes , restait le dirigeant légitime de son pays.

"Je peux vous dire que le président Nicolás Maduro est le président légitime. Je vous le dis en tant qu'avocate, je le suis. Le président Maduro et Cilia Flores, la première dame, sont tous deux innocents", a-t-elle déclaré.