La directrice générale de Qantas déclare que la faiblesse de la demande sur les liaisons avec les États-Unis est considérée comme un problème à court terme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vanessa Hudson, directrice générale de Qantas Airways QAN.AX , a déclaré jeudi que la faiblesse de la demande sur les routes américaines du transporteur australien était considérée comme un problème à court terme.

Elle a déclaré aux analystes, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats, qu'elle était optimiste quant à une amélioration sur les routes au cours de la seconde moitié de l'exercice financier se terminant le 30 juin, car le dollar australien s'est renforcé et est maintenant supérieur à 70 cents américains.