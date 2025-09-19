 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La directrice générale de Porsche estime que le chemin long et semé d'embûches pour la refonte de ses produits
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 19:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Porsche AG P911_p.DE est confronté à des années de pression sur les marges car le constructeur de voitures de sport de luxe modifie sa stratégie de produits à moyen terme en faveur des modèles à moteur à combustion, a déclaré sa directrice générale, ce qui reflète une demande plus faible que prévu pour les véhicules électriques.

Oliver Blume, qui est à la fois directrice générale de Porsche AG et de la société mère Volkswagen VOWG_p.DE , a déclaré que la restructuration annoncée plus tôt dans la journée de vendredi serait un "chemin long et semé d'embûches" pour la société.

