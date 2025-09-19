La directrice générale de Porsche estime que le chemin long et semé d'embûches pour la refonte de ses produits

Porsche AG P911_p.DE est confronté à des années de pression sur les marges car le constructeur de voitures de sport de luxe modifie sa stratégie de produits à moyen terme en faveur des modèles à moteur à combustion, a déclaré sa directrice générale, ce qui reflète une demande plus faible que prévu pour les véhicules électriques.

Oliver Blume, qui est à la fois directrice générale de Porsche AG et de la société mère Volkswagen VOWG_p.DE , a déclaré que la restructuration annoncée plus tôt dans la journée de vendredi serait un "chemin long et semé d'embûches" pour la société.