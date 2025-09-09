La directrice générale de PNC déclare qu'elle est susceptible de procéder à une nouvelle acquisition si elle voit une bonne opportunité

La directrice générale de la banque américaine PNC Financial PNC.N , Bill Demchak, a déclaré mardi que si elle voyait une autre opportunité d'acquisition de banque correspondant à son profil, la banque serait probablement amenée à le faire.

Cette déclaration intervient le lendemain de l'annonce du rachat de la banque privée FirstBank Holding pour un montant de 4,1 milliards de dollars en numéraire et en actions, ce qui donne de l'élan à une vague de transactions prévues de longue date parmi les prêteurs régionaux.