La directrice générale de Kyivstar déclare qu'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine augmenterait la valeur de l'entreprise après sa cotation historique aux États-Unis

Kyivstar est la première société ukrainienne à être cotée sur une bourse américaine

La cotation coïncide avec les pourparlers entre Trump et Poutine sur l'accord de paix

L'entreprise a levé 178 millions de dollars, alors qu'elle visait jusqu'à 200 millions de dollars

Une résolution pacifique de la guerre entre la Russie et l'Ukraine augmenterait la valeur de l'opérateur mobile ukrainien Kyivstar "de manière assez significative", a déclaré sa directrice générale Oleksandr Komarov vendredi avant l'entrée en bourse de la société à New York.

Les actions de Kyivstar commenceront à être négociées sur le Nasdaq dans le courant de la journée de vendredi, devenant ainsi la première société ukrainienne cotée en bourse aux États-Unis.

La cotation coïncide avec un sommet entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine en Alaska, une réunion suivie de près par l'Ukraine et les nations européennes comme un tournant potentiel dans les négociations de paix.

"Nous serons le meilleur atout pour la communauté internationale des investisseurs pour investir en Ukraine, pour investir dans la reprise ukrainienne, pour investir dans le soutien ukrainien", a déclaré Komarov à Reuters dans une interview.

Komarov a déclaré que la société avait choisi le Nasdaq, où sa société mère VEON VEON.O est également cotée, plutôt que Londres ou Varsovie parce qu'il était encore plus important de "renforcer le lien entre les États-Unis et l'Ukraine plutôt qu'entre l'Ukraine et l'Europe"

L'entreprise a approfondi ses liens avec les États-Unis pendant le conflit, en nommant l'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo à son conseil d'administration et en signant un accord avec Starlink d'Elon Musk pour des services satellitaires.

Kyivstar est le plus grand opérateur de téléphonie mobile en Ukraine, avec 24 millions d'abonnés. Fondé en 1994, il a été intégré à Veon en 2010. Outre les télécommunications, il possède la plateforme de santé numérique Helsi et la société de covoiturage Uklon.

VEON a présenté la cotation comme une occasion pour les investisseurs étrangers de parier sur la reconstruction de l'Ukraine. Mais son succès dépend en partie de la conclusion d'un accord de paix.

Komarov a déclaré que les premières semaines de cotation seront extrêmement volatiles. Lorsqu'on lui a demandé si l'issue de l'introduction en bourse dépendait de l'évolution de la situation politique, il a répondu que l'évaluation de Kyivstar tenait déjà compte de la volatilité de l'environnement extérieur.

Kyivstar, dont l'évaluation pro forma s'élève à 2,3 milliards de dollars, a réalisé son introduction en bourse en fusionnant avec la société d'acquisition à but spécial de l'entrepreneuse fintech Betsy Cohen, (SPAC).

La société a levé 178 millions de dollars. Reuters avait précédemment rapporté que Kyivstar attendait jusqu'à 200 millions de dollars.

VEON conservera une participation majoritaire dans l'opérateur mobile.

Komarov a déclaré que les débuts de sa société sur le Nasdaq montraient ce que les entreprises ukrainiennes pouvaient accomplir en accédant aux marchés internationaux et que d'éminents hommes d'affaires ukrainiens s'étaient adressés à lui ces derniers mois pour connaître la stratégie de Kyivstar en matière d'introduction en bourse.

"C'est l'une des dimensions de notre intégration dans le monde occidental qui devrait être développée et soutenue", a-t-il déclaré.