La directrice générale de JetBlue affirme que la compagnie est mieux positionnée pour servir les voyageurs haut de gamme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

JetBlue ajoute neuf nouvelles liaisons sans escale au départ du sud de la Floride vers les États-Unis, les Caraïbes et l'Amérique latine

*

La directrice générale de JetBlue déclare que les défis de 2025 ont eu un impact sur le retour à la rentabilité

*

Le transporteur basé à New York affirme être mieux positionné pour servir les clients haut de gamme que les transporteurs à bas prix

*

Le partenariat JetBlue-United fait l'objet d'un grief de la part du syndicat des pilotes pour des raisons de sécurité de l'emploi

(Plus de détails sur le partenariat avec United) par Doyinsola Oladipo et Allison Lampert

La directrice générale deJetBlue Airways JBLU.O , Joanna Geraghty, a déclaré mercredi que l'année 2025 avait été difficile et que les efforts déployés pour accroître la rentabilité avaient été contrariés, mais que le transporteur basé à New York était mieux placé pour servir les clients haut de gamme que d'autres transporteurs qui tentent actuellement de monter en gamme.

Dans l'ensemble du secteur, des transporteurs comme Frontier Group ULCC.O et d'autres augmentent leurs offres haut de gamme pour tenter d'attirer une clientèle plus aisée, un segment de l'activité où JetBlue est déjà bien implanté, a déclaré Mme Geraghty à Reuters à Washington.

"Certains transporteurs connus pour leurs coûts beaucoup plus bas et leur expérience client plus réduite se battent pour essayer d'attirer plus de clients haut de gamme à bord. JetBlue a toujours offert une excellente expérience à ses clients", a-t-elle ajouté. JetBlue fait partie des transporteurs qui ont revu leurs prévisions à la baisse en raison de l'incertitude économique qui régnait au début de l'année, mais les perspectives du secteur se sont depuis lors améliorées. JetBlue s'attend désormais à une baisse moins importante de ses revenus d'exploitation au troisième trimestre que ce qu'elle avait prévu précédemment, bien que les données de LSEG montrent qu'elle devrait encore afficher une perte de 1,63 $ pour l'année fiscale se terminant en décembre, selon le consensus de Wall Street.

JetBlue et United ont dévoilé en mai un partenariat, baptisé "Blue Sky", qui permettrait aux voyageurs de réserver des vols sur les sites web des deux transporteurs , tout en gagnant et en utilisant de manière interchangeable les points de leurs programmes de fidélisation. JetBlue et United ont déclaré que Blue Sky commencerait à introduire de nouveaux avantages pour les clients à partir de l'automne 2025, en les déployant progressivement.

Mme Geraghty a défendu un partenariat entre JetBlue et United Airlines après que le syndicat représentant les pilotes du transporteur a déposé un grief contre l'accord, avertissant qu'il pourrait réduire les emplois d'aviateurs.

En août, les pilotes ont fait valoir dans leur plainte que le rapprochement créait une insécurité de l'emploi, selon un courriel consulté par Reuters.

"Nous sommes vraiment ravis de ce que Blue Sky va faire pour essayer de garder tout le monde employé chez JetBlue et pour essayer de nous remettre sur la voie de la rentabilité. Les revenus supplémentaires sont une bonne chose pour tous nos membres d'équipage", a déclaré Mme Geraghty, ajoutant que le partenariat générerait des revenus supplémentaires pour la compagnie.

JETBLUE ÉTEND SA PRÉSENCE DANS LE SUD DE LA FLORIDE

JetBlue fait partie des transporteurs qui étendent leurs services sur les marchés clés de Spirit Airlines, une compagnie aérienne à bas prix en faillite. La compagnie a déclaré qu'elle proposait neuf nouvelles liaisons sans escale au départ du sud de la Floride à travers les États-Unis , l'Amérique latine et les Caraïbes, alors que ses rivaux, notamment United Airlines UAL.O et Frontier, s'empressent d'encaisser le deuxième dépôt de bilan de Spirit en moins d'un an.

JetBlue a déclaré qu'elle offrirait 113 vols quotidiens pendant les périodes de pointe cet hiver afin de consolider sa position de compagnie aérienne ayant le plus grand nombre de départs de l'aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood. Ses neuf nouvelles liaisons, qui débuteront en novembre, incluront pour la première fois Cali, en Colombie.

La compagnie a déclaré en juillet qu'elle développerait son service Mint, une option de voyage haut de gamme avec des sièges qui s'allongent à plat, alors que les compagnies aériennes cherchent à capter les dépenses haut de gamme des consommateurs américains.

Le transporteur régional Allegiant Air et United Airlines ont également annoncé récemment qu'ils ajouteraient des liaisons en Floride.