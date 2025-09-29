La directrice générale de GSK, Emma Walmsley, va quitter ses fonctions ; Luke Miels, un cadre interne, sera chargé de dynamiser le pipeline

Luke Miels, directeur commercial de GSK, deviendra directeur général en janvier

Luke Miels a rejoint GSK en 2017, apportant une vaste expérience dans le domaine biopharmaceutique

Les actions de GSK augmentent de plus de 2 %

La directrice générale de GSK

GSK.L , Emma Walmsley, quittera ses fonctions à la fin de l'année et sera remplacée par Luke Miels, un cadre interne, a déclaré le fabricant de médicaments lundi. Ce changement surprise intervient alors que l'entreprise britannique cherche à dynamiser son pipeline et à naviguer dans l'incertitude des tarifs commerciaux américains.

Ce changement met un terme aux plus de huit années d'Emma Walmsley à ce poste, ce qui a fait d'elle la directrice générale la plus haut placée au Royaume-Uni. Elle a piloté la scission des activités de santé grand public de GSK, mais n'a jamais pleinement convaincu les investisseurs, en raison des inquiétudes concernant un pipeline qui s'amenuisait (lien).

Ce remaniement intervient alors que GSK est confrontée à un environnement général tumultueux, avec des droits de douane américains punitifs (lien), des batailles sur les prix des médicaments et une demande accrue de nouveaux médicaments pour éviter l'expiration des brevets et la baisse des revenus. Plus généralement, les entreprises remanient leur direction, de la mode à la vente au détail.

"Aujourd'hui, GSK est une entreprise innovante dans le domaine biopharmaceutique, avec une dynamique et des perspectives bien plus fortes qu'il y a neuf ans", a déclaré Emma Walmsley, 56 ans, dans un communiqué, ajoutant que l'année prochaine était cruciale pour l'entreprise et que c'était le "bon moment pour une nouvelle direction".

UN CHANGEMENT POSITIF POUR LES INVESTISSEURS

Les analystes et les investisseurs ont accueilli favorablement cette annonce, Luke Miels étant largement considéré comme le successeur éventuel d'Emma Walmsley. Les actions de GSK, qui ont chuté d'environ 11 % depuis l'arrivée d'Emma Walmsley à la tête de l'entreprise et se négocient à un prix inférieur à celui de leurs pairs, ont augmenté d'environ 2,2 %.

"La nomination du nouveau directeur général est susceptible de modifier le sentiment de manière positive", ont déclaré les analystes de Bank of America Securities. "Luke Miels a une forte orientation pharmaceutique à un moment où l'activité évolue vers des moteurs spécialisés."

Emma Walmsley se retirera avant la fin de son contrat en septembre de l'année prochaine. Depuis sa prise de fonction en 2017, elle a supervisé la séparation du groupe de santé grand public Haleon HLN.L et a concentré GSK sur le cancer et les maladies infectieuses.

Elle a également dirigé l'entreprise à travers la pandémie de COVID-19, l'offre d'achat ratée d'Unilever sur ses actifs de consommation et les pressions des actionnaires activistes Elliott et Bluebell.

Luke Miels, qui prendra ses fonctions de directeur général le 1er janvier, aura pour mission d'atteindre l'objectif de ventes annuelles de GSK de plus de 40 milliards de livres (54 milliards de dollars) d'ici 2031, en dépit d'un contexte économique et géopolitique difficile qui comprend des incertitudes sur la politique commerciale des États-Unis.

"Nous considérons la nomination de Luke Miels... en tant que directeur général désigné comme une mesure inattendue mais bienvenue", a déclaré Barclays dans une note. "Le principal défi sera la réalisation du pipeline pour atteindre l'objectif de 40 milliards de livres sterling de chiffre d'affaires (d'ici 2031)."

Luke Miels, 50 ans, a rejoint GSK en 2017 et est actuellement directeur commercial, supervisant le portefeuille mondial de médicaments et de vaccins de l'entreprise.

J.P. Morgan a déclaré dans une note que la nomination anticipée donnerait à Luke Miels plus de temps pour imprimer sa marque avant l'expiration du brevet du médicament clé contre le VIH dolutegravir en avril 2028, lui permettant de "se concentrer sur la prochaine phase de la croissance de GSK".

NAVIGUER DANS UN ENVIRONNEMENT MONDIAL DIFFICILE

Luke Miels devra également diriger GSK dans un marché mondial volatil, avec des droits de douane américains sur les produits pharmaceutiques, alors que le président Donald Trump fait pression pour faire baisser les prix des médicaments et augmenter les investissements.

Au début du mois, GSK a annoncé son intention d'investir 30 milliards de dollars (lien) dans la recherche et le développement aux États-Unis et dans l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement sur une période de cinq ans. Cet investissement comprend 1,2 milliard de dollars pour la construction d'une nouvelle usine en Pennsylvanie.

GSK a déclaré qu'Emma Walmsley resterait dans l'entreprise jusqu'à la fin de son contrat et qu'elle soutiendrait la transition vers le poste de directeur général.

"Compte tenu de l'impact potentiel de la géopolitique et des nouvelles technologies sur l'environnement opérationnel de GSK, le conseil d'administration a demandé à Emma de soutenir l'entreprise et le nouveau directeur général sur ces questions", a déclaré GSK dans son communiqué.

La nomination de Luke Miels au poste de directeur général désigné est le résultat d'un "processus rigoureux" mené par le conseil d'administration, qui a pris en considération des candidats internes et externes, a déclaré GSK.

Luke Miels a déclaré dans un communiqué que GSK avait des "perspectives exceptionnelles" qu'il développerait avec "humilité et ambition".

(1 $ = 0,7441 livre)