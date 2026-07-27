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La directrice générale de Cracker Barrel quitte ses fonctions un an après que Trump a rejoint la polémique sur le changement de logo
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 18:05
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cracker Barrel CBRL.O a annoncé lundi que Julie Masino allait quitter son poste de directrice générale, près d’un an après que l’entreprise a essuyé les critiques des conservateurs, dont le président américain Donald Trump, suite à une décision de courte durée de changer son logo, en place depuis des décennies.

Voici les détails:

* Mme Masino quittera ses fonctions de directrice générale le 10 août, après environ trois ans à ce poste, et restera au sein de l'entreprise à titre de conseillère jusqu'au 9 octobre.

* Cracker Barrel a nommé David Deno, un vétéran du secteur de la restauration, au poste de directeur général.

* En août 2025, l’entreprise avait essuyé une vague de critiques sur les réseaux sociaux suite à sa décision de moderniser son logo et ses restaurants, et de remplacer son enseigne « Old-Timer », vieille de plusieurs décennies, qui représentait un homme en salopette surnommé « Oncle Herschel » appuyé contre un tonneau.

* Cracker Barrel est ainsi revenu à son ancien logo et a également abandonné son projet de mise en place d’un agencement plus moderne de ses restaurants.

* La société a déclaré en septembre 2025 que cette polémique avait affecté la fréquentation de ses restaurants et a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires annuel inférieures aux estimations.

* Les actions de Cracker Barrel ont chuté de près de 52 % l’année dernière, mais ont doublé depuis le début de l’année. Le titre a reculé d’environ 4 % après l’annonce du changement de directrice générale lundi.

* M. Deno occupait jusqu’à récemment le poste de directeur général de la chaîne de restaurants Bloomin’ Brands, basée en Floride BLMN.O , et a également occupé des postes de direction chez le distributeur d’électronique Best Buy BBY.N ainsi que chez Yum Brands YUM.N .

* La semaine dernière, Cracker Barrel a annoncé avoir cédé une partie de son activité Maple Street Biscuit et s'attendait à dépasser ses prévisions de bénéfice de base pour l'exercice 2026.

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