La directrice générale de Citi s'attend à une croissance de la banque d'investissement et des marchés grâce à une activité soutenue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

Citigroup C.N s'attend à une croissance autour de 15 % pour les commissions de banque d'investissement et les revenus des marchés au premier trimestre, a déclaré la directrice générale Jane Fraser mardi.

Les actions de la société étaient en hausse de 1,2 % dans les échanges du matin.

La vigueur des actions et des titres à revenu fixe stimule la croissance de la division des marchés de capitaux de Citi, a-t-elle déclaré lors de la conférence de RBC, ajoutant que le marché des fusions et acquisitions reste "dynamique" à un moment où les investissements dans l'intelligence artificielle et l'automatisation sont soutenus.

Les tensions géopolitiques qui couvent ont secoué les marchés mondiaux ces dernières semaines, ce qui pourrait profiter aux bureaux de transactions des banques d'investissement, les périodes de volatilité accrue ayant tendance à stimuler l'activité des clients.

Citi est au cœur d'un vaste plan de redressement sous la direction de Jane Fraser visant à réduire les coûts, à résoudre les problèmes de réglementation et à augmenter les bénéfices pour aider la banque à rattraper ses rivaux.

Reuters a rapporté en janvier que la banque supprimait environ 1 000 emplois dans le cadre d'un plan de réduction de ses effectifs, et que d'autres employés devraient être licenciés ce mois-ci.

Jane Fraser a déclaré que Citi allait avancer certaines dépenses liées aux indemnités de licenciement au cours du premier trimestre.