 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La directrice générale d'Otis, Judy Marks, prendra sa retraite l'année prochaine ; la recherche d'un successeur est en cours
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 15:35
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - Judy Marks, directrice générale d'Otis Worldwide OTIS.N , qui a contribué à mener à bien la transition du fabricant d'ascenseurs vers une société autonome après sa scission d'avec United Technologies en 2020, s'apprête à prendre sa retraite, a annoncé mardi l'entreprise.

Un comité d’administrateurs indépendants est à la recherche d’un successeur.

* Marks, qui a occupé le poste de directrice générale pendant sept de ses neuf années passées chez Otis, restera à la tête de l'entreprise jusqu'au 31 juillet 2027; elle occupera alors les fonctions de conseillère principale si un successeur est nommé avant cette date.

* Le comité du conseil d’administration, soutenu par le cabinet de recrutement de cadres Spencer Stuart, examinera les candidatures internes et externes.

* Avant de prendre la tête d’Otis, Mme Marks était directrice générale de Siemens USA et de Dresser-Rand, une filiale de Siemens spécialisée dans l’énergie et les équipements industriels.

* L'action Otis a reculé de 1,4 % en début de séance.

Valeurs associées

OTIS WORLDWIDE
69,970 USD NYSE -0,29%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
108,35 +1,76%
CAC 40
8 085,94 -0,39%
BIOPHYTIS
0,0497 -0,60%
SOITEC
122,95 -0,36%
DBT
0,0882 +6,78%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank