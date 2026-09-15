La directrice générale d'Otis, Judy Marks, prendra sa retraite l'année prochaine ; la recherche d'un successeur est en cours

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15 septembre - Judy Marks, directrice générale d'Otis Worldwide OTIS.N , qui a contribué à mener à bien la transition du fabricant d'ascenseurs vers une société autonome après sa scission d'avec United Technologies en 2020, s'apprête à prendre sa retraite, a annoncé mardi l'entreprise.

Un comité d’administrateurs indépendants est à la recherche d’un successeur.

* Marks, qui a occupé le poste de directrice générale pendant sept de ses neuf années passées chez Otis, restera à la tête de l'entreprise jusqu'au 31 juillet 2027; elle occupera alors les fonctions de conseillère principale si un successeur est nommé avant cette date.

* Le comité du conseil d’administration, soutenu par le cabinet de recrutement de cadres Spencer Stuart, examinera les candidatures internes et externes.

* Avant de prendre la tête d’Otis, Mme Marks était directrice générale de Siemens USA et de Dresser-Rand, une filiale de Siemens spécialisée dans l’énergie et les équipements industriels.

* L'action Otis a reculé de 1,4 % en début de séance.