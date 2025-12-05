La directrice générale d'AMD se dit prête à payer une taxe de 15 % sur les livraisons de puces d'IA à la Chine

(Ajouter le commentaire du ministère chinois des affaires étrangères au paragraphe 4, le contexte du MI308 au paragraphe 5 et l'interdiction par la Chine des puces étrangères au paragraphe 6) par Stephen Nellis et Che Pan

Lisa Su, directrice générale d'Advanced Micro Devices AMD.O , a déclaré jeudi que la société disposait de licences pour expédier certaines de ses puces MI 308 en Chine et qu'elle était prête à payer une taxe de 15 % au gouvernement américain si elle les expédiait.

Madame Su a fait ces remarques lors d'une conférence organisée par la publication technologique Wired à San Francisco.

En août, le président américain Donald Trump a déclaré que son administration avait conclu un accord avec Nvidia NVDA.O et AMD en vertu duquel ils pourraient reprendre l'expédition de certaines puces vers la Chine en échange du paiement d'une taxe de 15 %, une mesure qui, selon certains experts juridiques , pourrait violer l'interdiction de taxer les exportations inscrite dans la Constitution des États-Unis.

En réponse à la dernière mesure prise par les États-Unis, le ministère chinois des affaires étrangères a exhorté vendredi la partie américaine à prendre des mesures concrètes pour maintenir la stabilité et le bon fonctionnement des chaînes d'approvisionnement mondiales.

L'accélérateur d'IA MI308 d'AMD est une version dégradée de sa série Instinct MI300X, conçue pour se conformer aux contrôles d'exportation américains en vue d'être vendue à la Chine. La puce a été soumise à des restrictions à l'exportation au même titre que le H20 de Nvidia en avril.

Le gouvernement chinois a publié des directives exigeant que les nouveaux projets de centres de données ayant reçu des fonds publics n'utilisent que des puces d'intelligence artificielle de fabrication artisanale, une décision qui devrait affecter les entreprises américaines Nvidia, AMD et Intel.