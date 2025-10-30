 Aller au contenu principal
La directrice financière de Shell annonce que la deuxième unité de GNL Canada sera mise en service dans le courant du trimestre
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 09:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Shell SHEL.L prévoit de mettre en service sa deuxième unité de traitement de gaz naturel liquéfié à son installation LNG Canada dans le courant du trimestre, a déclaré jeudi Sinead Gorman, directrice financière.

LNG Canada est la première grande installation d'exportation de GNL au Canada et la première sur la côte ouest de l'Amérique du Nord qui offre un accès direct à l'Asie, le plus grand marché de GNL au monde. Le train 1 a commencé à produire en juin.

Gorman a déclaré que les activités chimiques de Shell restaient confrontées à des marges faibles et à des défis. Shell cherche de nouveaux partenaires ou acheteurs pour certains de ses actifs chimiques.

"Il ne s'agira pas d'une décision rapide, cela prendra du temps", a déclaré Gorman lors d'une conférence de presse sur les résultats du troisième trimestre.

