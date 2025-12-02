La directrice financière de Nvidia a déclaré que le fabricant de puces n'a pas encore finalisé l'accord OpenAI de 100 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'accord de Nvidia NVDA.O avec OpenAI, la société mère de ChatGPT, pour investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans la startup n'est toujours pas finalisé, a déclaré Colette Kress, directrice financière du fabricant de puces, mardi lors de la conférence mondiale UBS sur la technologie et l'IA en Arizona.

Les commentaires de Mme Kress viennent s'ajouter à l'intensification des discussions autour d' un partenariat qui lie deux des acteurs les plus importants dans la course à l'intelligence artificielle et qui est au centre des préoccupations croissantes concernant les accords circulaires dans l'écosystème de l'IA.

En septembre, la société la plus valorisée au monde a dévoilé une lettre d'intention pour investir dans OpenAI, dans le cadre d'un accord qui impliquerait le déploiement d'au moins 10 gigawatts de systèmes Nvidia pour la startup, soit une capacité suffisante pour alimenter plus de 8 millions de foyers américains.

"Nous n'avons pas encore conclu d'accord définitif, mais nous travaillons avec eux", a déclaré Mme Kress, en réponse à des questions sur le cadre de l'accord entre Nvidia et OpenAI.

OpenAI, la startup au cœur du boom de l'IA générative qui a démarré avec le lancement de ChatGPT fin 2022, est un client majeur pour les puces de Nvidia, aux côtés des grands fournisseurs de cloud qui représentent une grande partie des ventes du fabricant de puces.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que l'entreprise avait 500 milliards de dollars de réservations pour ses puces avancées jusqu'en 2026.

Les puces que Nvidia pourrait fournir à OpenAI après la finalisation de son accord ne sont pas incluses dans ces réservations et viendraient s'ajouter à ce chiffre, a déclaré Mme Kress mardi.

"Ce demi-billion n'inclut pas le travail que nous effectuons actuellement sur la prochaine partie de l'accord avec OpenAI", a-t-elle déclaré.

Les actions de Nvidia étaient en hausse de 2,6 %.

Au cours de l'année écoulée, Nvidia a conclu une série d'accords avec des startups de l'IA et a investi dans des entreprises qui sont également des clients importants, alimentant les inquiétudes de Wall Street concernant une bulle de l'IA et les soi-disant accords circulaires.

Le mois dernier, Nvidia a annoncé son intention d'investir jusqu'à 10 milliards de dollars dans Anthropic, un concurrent d'OpenAI. Mme Kress a déclaré que l'accord avec Anthropic pourrait également s'ajouter aux 500 milliards de dollars de réservations de puces de Nvidia.