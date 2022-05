La directrice financière de Coface a acheté des actions pour plus de 221.000 euros

Phalla Gervais, directrice finance et risque chez Coface a acheté 8.000 actions. (© Coface)

La directrice finance et risques de l'assureur-crédit, Phalla Gervais, a acquis depuis le début de l'année 19.200 titres sur le marché. Un dividende de 1,50 euro sera détaché le 20 mai prochain.

La directrice finance et risques de l'assureur-crédit , Phalla Gervais, a acheté 8.000 actions le 5 mai dernier à 11,87 euros l'unité et 3.000 le 9 mai à 11,45 euros, selon les déclarations faites à l'Autorité des marchés financiers.

La dirigeante avait déjà acquis 4.200 titres le 25 février à 11,76 euros et 4.000 le 6 janvier à 11,39 euros. Soit un montant global dépassant 221.000 euros depuis le début de l'année.

Le directeur général, Xavier Durand, a lui acheté 1.000 actions le 6 janvier à 11,26 euros et et 1.000 actions le 9 mai à 11,40 euros. Enfin, le Directeur de la Stratégie et du Développement, Thibault Surer, a fait de même le 6 janvier pour 2.000 titres à 11,56 euros.

La BPCE a tout vendu

En revanche, la BPCE a cédé sur le marché le 6 janvier dernier le solde de sa participation de 10,07% au prix unitaire de 11,55 euros.

Au 31 mars 2022, l'assureur américain Arch Capital Group détenait 29,86% du capital et 30,09% des droits de vote. Les salariés possédaient 0,77%.

Au 31 décembre 2021, le DG, Xavier Durand, possédait 187.500 actions, après en avoir acheté 18.500 sur le marché pendant l'année à un prix moyen de 10,20 euros.

L'objectif moyen du consensus calculé par Factset est à 14,22 euros. Sur les quatre analystes qui suivent la valeur, tous sont positifs sur l'action.

