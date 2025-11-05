La directrice financière d'OpenAI déclare qu'il n'est pas encore question d'une introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La directrice financière d'OpenAI, Sarah Friar, a déclaré qu'une introduction en bourse n'était pas dans les plans à court terme de la startup, lors de la conférence Tech Live du WSJ mercredi.

"L'introduction en bourse n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant", a déclaré Mme Friar. "Nous continuons à faire en sorte que l'entreprise atteigne constamment l'échelle à laquelle elle se trouve, c'est pourquoi je ne veux pas que l'introduction en bourse devienne ma seule préoccupation."

OpenAI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

La semaine dernière, Reuters a rapporté qu'OpenAI préparait le terrain pour une introduction en bourse qui pourrait valoriser l'entreprise jusqu'à 1 000 milliards de dollars.

Reuters avait rapporté, en citant des personnes familières avec le sujet, que Friar avait dit à certains associés que la société visait une entrée en bourse en 2027, certains conseillers prédisant qu'elle pourrait avoir lieu encore plus tôt, vers la fin de 2026.

Ces remarques interviennent peu de temps après qu'OpenAI a achevé une restructuration majeure de son entreprise à la fin du mois d'octobre, en transformant sa branche à but lucratif en une société d'utilité publique dans le cadre d'un accord avec Microsoft MSFT.O qui a valorisé l'entreprise à environ 500 milliards de dollars.

La restructuration donne à OpenAI une plus grande liberté opérationnelle tout en conservant le contrôle de sa société mère à but non lucratif, désormais appelée OpenAI Foundation, qui détient une participation de 26 % et dispose d'un bon de souscription pour recevoir des actions supplémentaires si la société atteint certains objectifs, ce qui permet à OpenAI de conclure de nouveaux partenariats et de réaliser des investissements en capital.

OpenAI a augmenté ses dépenses en centres de données, concluant des accords de plusieurs milliards de dollars avec des géants de la technologie, notamment Google, d'Alphabet GOOGL.O et Amazon AMZN.O . Sarah Friar a déclaré que l'entreprise recherchait le soutien du gouvernement américain pour aider à garantir le financement des puces d'IA, qui ont des taux de dépréciation incertains et rendent le financement de la dette coûteux.

"C'est là que nous recherchons un écosystème de banques, de fonds d'investissement privés, peut-être même gouvernementaux", a-t-elle déclaré. "Toute garantie de ce type peut réellement réduire le coût du financement, mais aussi augmenter le rapport prêt/valeur."