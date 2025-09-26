La directrice de la technologie de Starbucks a démissionné lundi dans le cadre d'une refonte technologique

Ningyu Chen nommée directrice de la technologie par intérim, précédemment vice-présidente senior de la technologie de l'expérience globale

Starbucks mise sur la technologie pour son plan "Back to Starbucks", malgré le départ de Lefevre

L'entreprise va fermer les magasins peu performants et supprimer 900 postes non liés à la vente au détail d'ici 2025

Les actions ont baissé de 12 % au cours de l'année écoulée, tandis que le S&P 500 a progressé de 16 %

par Waylon Cunningham

La directrice de la technologie de Starbucks SBUX.O , Deb Hall Lefevre, a démissionné sans avoir été remplacée de manière permanente, selon une note interne envoyée au personnel de l'entreprise lundi, consultée par Reuters.

La note, rédigée par la directrice financière Cathy Smith, nomme Ningyu Chen, précédemment vice-présidente senior de la technologie de l'expérience globale, au poste de directrice de la technologie par intérim.

La démission de Mme Lefevre intervient alors que Starbucks a annoncé sa deuxième série de coupes sombres dans les postes de direction, à compter de vendredi, alors que le directeur général Brian Niccol impulse une refonte technologique dans les magasins pour rendre la main-d'œuvre plus efficace, dans le cadre d'une stratégie de redressement pour relancer des ventes en baisse après six trimestres consécutifs de déclin.

L'UTILISATION DE L'IA POUR RÉORGANISER LE FONCTIONNEMENT DES CAFÉS

Ce remaniement comprend un comptoir d'inventaire automatisé alimenté par l'IA qui est en train d'être déployé dans tous les magasins appartenant à la société en Amérique du Nord d'ici la fin du mois de septembre. D'autres initiatives incluent un assistant IA pour les baristas, un nouveau système de point de vente et un algorithme de file d'attente destiné à aider les baristas à ordonner les commandes pendant les heures de pointe.

Mme Lefevre, ancienne dirigeante de McDonald's MCD.N , a été embauchée en mai 2022 dans le cadre de l'objectif de la chaîne d'améliorer ses systèmes de service au volant, de commande mobile et autres. Le mémo indique qu'elle a l'intention de prendre sa retraite.

"Nos priorités en matière de technologie ne changent pas", indique le mémo. "Nous nous concentrons sur le travail technique nécessaire à la réalisation de notre plan "Back to Starbucks" (Retour à Starbucks)."

Mme Lefevre n'a pas répondu à une demande de commentaire jeudi soir.

Jeudi, la société a déclaré qu'elle fermerait les magasins peu performants aux États-Unis. Le nombre total de magasins détenus par la société aux États-Unis et au Canada devrait baisser de 1 %, et plusieurs centaines de magasins devraient fermer d'ici la fin de l'exercice 2025. La société a également annoncé que 900 postes non liés à la vente au détail seraient supprimés, et que les employés concernés en seraient informés vendredi.

Les initiatives technologiques s'inscrivent dans le cadre d'un redressement de l'entreprise , baptisé "Back to Starbucks" (Retour à Starbucks), poursuivi par le directeur général Brian Niccol, qui a pris la tête de l'entreprise l'année dernière pour redresser la situation de la chaîne de magasins. Il s'est fixé pour objectif de redonner à la chaîne l'attrait d'un "café" après six trimestres consécutifs de baisse des ventes.

Les licenciements de Starbucks en février de 1 100 employés de l'entreprise ont particulièrement touché l'équipe informatique, a déclaré jeudi une source au fait du dossier. Selon cette source, un sous-traitant externe, Tata Consultancy Services, basé en Inde, s'est vu confier un rôle de plus en plus important dans la division informatique de Starbucks.

Dans un communiqué publié vendredi, Starbucks a déclaré que l'entreprise "continuera à disposer d'une équipe technologique interne très importante, mais qu'elle se concentrera sur les capacités les plus importantes et sur le travail le plus important"

Les actions ont perdu plus de 12 % de leur valeur au cours des 12 derniers mois, alors que l'indice Standard & Poor's 500

.SPX a progressé de 16 %.