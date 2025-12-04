La directrice d'AMD se dit prête à payer une taxe de 15 % sur les livraisons de puces d'IA à la Chine

La directrice générale d'Advanced Micro Devices AMD.O , Lisa Su, a déclaré jeudi que la société disposait de licences pour expédier certaines de ses puces MI 308 en Chine et qu'elle était prête à payer une taxe de 15 % au gouvernement américain si elle les expédiait.

Mme Su a fait ces remarques lors d'une conférence organisée par la publication technologique Wired à San Francisco.

En août, le président américain Donald Trump a déclaré que son administration avait conclu un accord avec Nvidia NVDA.O et AMD en vertu duquel ils pourraient reprendre l'expédition de certaines puces vers la Chine en échange du paiement d'une taxe de 15 %, une mesure qui, selon certains experts juridiques , pourrait violer l'interdiction de taxer les exportations inscrite dans la Constitution des États-Unis.