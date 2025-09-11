La direction juridique de British American Tobacco évolue
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 11:30
British American Tobacco annonce le départ de Jerome Abelman, Directeur juridique et membre du Management Board, prévu pour le 31 décembre 2025 après 23 ans au sein du groupe. Il sera remplacé par Paul McCrory, jusqu'alors Directeur des affaires corporate et réglementaires, à compter du 1er janvier 2026.
Paul McCrory deviendra dès le 1er octobre 2025 Directeur juridique désigné et restera membre du Management Board. Les fonctions de McCrory seront transférées à Kingsley Wheaton, Chief Corporate Officer, à partir de la même date.
Le directeur général de BAT, Tadeu Marroco, a salué la contribution de Jerome Abelman et a souligné l'expérience et le leadership collaboratif de Paul McCrory.
Valeurs associées
|4 150,000 GBX
|LSE
|+0,41%
